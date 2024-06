Xbox Game Pass z kolejną grą w ofercie. Nowa premiera prosto z Polski

Xbox Game Pass może i w przyszłości rozwinie się o wielkie premiery, lecz na razie trzeba opierać się przede wszystkim na regularnie dodawanych do usługi nowościach. Dziś dostępna jest już kolejna gra. Najwyraźniej warta uwagi.

Xbox Game Pass ze świeżynką w ofercie

Robin Hood – Sherwood Builders to produkcja polskiego studia MeanAstronauts, wydana za pośrednictwem PlayWay. Jak zapewne domyślacie się po tytule, graczom przyjdzie wcielić się w tytułowego niezwykle walecznego bohatera. Tym razem w formie gry czerpiącej garściami z gatunku RPG oraz… budowania bazy. Tak, to kolejna pozycja łącząca w sobie sporo różnych inspiracji.

Dlatego też rozgrywa opierać się będzie nie tylko na zabieraniu bogatym i dawaniu biednym (kolokwialnie mówiąc, rzecz jasna), lecz również na rozwijaniu naszej bazy, ulepszaniu jej i tak dalej. Mechanik i narzędzi jest tu dużo, dlatego też ma potencjał na przykucie nas do monitora lub telewizora na dłużej.

Usługa niedawno rozrosła się o parę innych potencjalnych hitów, jak choćby świetny horror Still Wakes the Deep. Dopiero niedawno go ukończyłem, ale powinienem go z całego serca polecić tym graczom, którzy chcieliby zagrać w grową wersję “Coś” Carpentera, z akcentem na grozę, a nie akcję. Od wczoraj dostępne są również dwie części SteamWorld Dig, czyli bardzo uznanej serii indyków.

Źródło: Xbox Game Pass