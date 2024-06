Xbox Game Pass ma od dzisiaj nowy hit. Gra z bardzo pozytywnymi ocenami

Still Wakes the Deep to nowy horror od The Chinese Room, który właśnie zadebiutował w Xbox Game Pass. Gra cieszy się dobrymi opiniami.

Abonament Xbox Game Pass to oczko w głowie Microsoftu, który rozwija go tak mocno, że zamierza już na dzień premiery dorzucić tam najnowsze Call of Duty. Zanim jednak do tego dojdzie, warto poświęcić uwagę na coś nieco innego.

Xbox Game Pass z nowym horrorem

Still Wakes the Deep to nowy “chodzony” horror od The Chinese Room, twórców m.in. Amnesia: A Machine for Pigs czy nadchodzącego Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Deweloperzy tym samym wrócili do swoich źródeł. Może i jest to “symulator chodzenia”, ale podszyty dość mocno grozą i do tego jeszcze ze świetnym settingiem. Cała akcja rozgrywka się na platformie wiertniczej u wybrzeży Szkocji w latach 70.

Gra na Metacritic zdobyła już pierwsze oceny, które zwiastują dobrą zabawę, ale bez większych “fajerwerków”. Średnia ocen produkcji na PC to 76/100, czyli – jak na horror przewidziany na około 5 godzin – całkiem wysoko. Trzeba jednak wspomnieć, że krytycy chwalą nie tylko klimat i miejscami “przerażające” spotkania z potworami, ale również oprawę audiowizualną. Tytuł powstał na Unreal Engine 5, w pełni wykorzystując współczesne technologie w stylu choćby Nanite.

Produkcja może okazać się sporym hitem platformy. Głównie dlatego, że mówimy o rozgrywce przeznaczonej wyłącznie dla jednego gracza i to na około 5 godzin zabawy. Nie jest to więc szczególnie długo, a wręcz w sam raz, aby zachęcić graczy posiadających abonament.

W razie czego Still Wakes the Deep dostępne jest także na platformie Steam. Tam trzeba za nią zapłacić niemal 150 zł, lecz w Instant-Gaming kupicie kod znacznie taniej. Obecnie gra kosztuje niecałe 100 zł.

Źródło: Xbox