Dzisiaj nie mamy powodów do narzekania na abonament Xbox Game Pass. Usługa Microsoftu została właśnie wzbogacona o dwie naprawdę świetne pozycje. Dla fanów tej genialnej serii to prawdziwa gratka, która jest dostępna do pobrania już teraz. Pora przyszykować dyski w swoich konsolach.

Nowe gry w Xbox Game Pass

Już dziś do abonamentu Microsoftu dołączyły dwie nowe produkcje. Mowa o grach SteamWorld Dig, a także kontynuacji. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto, to od razu podpowiadam — jeszcze jak. Jedynka wydana jeszcze w 2013 zebrała świetne oceny, a na Steam jej recenzje oznaczono jako “Bardzo pozytywne”. Jeszcze lepiej jest w przypadku kontynuacji, która jest “przytłaczająco” dobra.

Oto gry, które dołączyły dziś do abonamentu Microsoftu:

SteamWorld Dig – w abonamencie XGP

SteamWorld Dig 2 – w abonamencie XGP

Poniżej znajdziecie trailer pierwszej odsłony:

Rzućcie jeszcze okiem na oficjalny trailer drugiej odsłony, czyli SteamWorld Dig 2:

To wszystkie dzisiejsze nowości i część gier, które miały dołączyć do abonamentu do końca tego miesiąca. Jeżeli interesują was przyszłe nowości w usłudze Microsoftu, to koniecznie musicie śledzić naszą kategorię poświęconą wyłącznie Game Pass-owi. A jest na co czekać, bo w tym roku trafi tam kilka premier, między innymi Stalker 2 czy polski Frostpunk 2.

Źródło: Xbox