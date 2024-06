Call of Duty: Black Ops 6 bije rekordy jeszcze przed premierą. Ten zwiastun to hit

Call of Duty: Black Ops 6, czyli najnowsze Call of Duty już podbiło Steam , a nawet i… YouTube. Zwiastun gry cieszy się największą historycznie popularnością z serii.

Skąd takie zainteresowanie? No wiecie – to Call of Duty. Każda, nawet te gorsze odsłony cyklu, cieszą się bardzo dużą popularnością i gigantyczną liczbą graczy, którzy kupują gry co roku. Poza tym to znowu Black Ops, czyli jedna z najbardziej uwielbianych “podserii”.

Call of Duty: Black Ops 6 rządzi, a nawet nie wyszło

Treyarch i Activision mają się jednak z czego cieszyć. Tym razem studio przebiło wszystko inne, bo w ciągu zaledwie trzech dni od premiery zwiastuna z elementami rozgrywki, nowe Call of Duty okazało się wygenerować największe zainteresowanie na YouTube spośród wszystkich gier z serii. W momencie pisania tego artykułu zwiastun ma ponad 55 mln wyświetleń, a liczby rosną.

W ciągu trzech dni przekroczył jednak próg 50 mln wyświetleń. To więcej niż najpopularniejszy trailer gry z tej franczyzy do tej pory, czyli Infinite Warfare (46 mln). Po części Activision podziękować może Black Ops. Kolejne części serii od Treyarch przyciągają tłumy przed komputery i konsole, a sam deweloper uznawany jest za czołówkę twórców gier Call of Duty.

No i jest jeszcze “rewolucją”, a przynajmniej teoretyczna. Tym razem studio zadbało o dorzucenie do gry czegoś zupełnie nowego, czyli mechaniki Omnimovement. Jest to nowy sposób poruszania się postacią, dzięki któremu każdy gracz może w zasadzie naśladować popularne skoki, wysokoki i inne powietrzne akrobacje Maxa Payne’a. Teraz będzie można sprintować w boki, a nawet do tyłu, czy rzucać się na ziemię. Aha, no i gra od premiery będzie dostępna w Xbox Game Pass!

Na razie to jedynie tylko kwestia kampanii singleplayer, bo twórcy nie pokusili się o pełną prezentację komponentu multiplayer. Ta nastąpi dopiero w sierpniu, na Call of Duty Next.

