Call of Duty: Black Ops 6 w Game Pass. Który abonament pozwoli zagrać w grę?

Call of Duty: Black Ops 6 trafi do abonamentu Game Pass — i świetnie, ale pojawiły się pewne wątpliwości. Bo który wariant usługi pozwoli nam zagrać w grę i czy będzie to jej pełna wersja? Microsoft postanowił wyjaśnić całą sprawę. Teraz na pewno nie będziecie już mieć wątpliwości.