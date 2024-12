60 gier Steam jak za darmo. Hity AAA od 4 zł do 10 zł

Zbliżają się święta, grzeczne dzieci znajdą prezenty pod choinką, a cała reszta może sobie kupić tanią grę AAA na Steam w promocji. Zebraliśmy aż 60 gorących tytułów, za które zapłacicie maksymalnie 10 zł. Nie znajdziecie wśród nich gier dla grzecznych dzieci.

Jak nie rozczarować się na prezencie? No, najlepiej kupując sobie wymarzony upominek samemu. A jeśli chodzi o graczy, to nic tak nie cieszy jak upolowana dobra gra w promocji. Postaramy się Wam podpowiedzieć, jak pobawić się za kilka złotówek w zimowe wieczory, albo szykując się do “nudnego” Sylwestra przed komputerem. Kto będzie “grał w grę”? Kilka części Tomb Raider też tutaj znajdziecie!

Łącznie wybraliśmy równiutko 60 tytułów, w tym zdecydowana większość to gry AAA. I choć nie są to najnowsze hity, to jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nimi żyliśmy. Można więc potraktować nasz wybór jako sentymentalną podróż w przeszłość (czasami nie tak odległą), albo jako okazję do nadrobienia zaległości z największych gier, które jakimś cudem pominęliśmy.

Tanie klucze Steam z naszego zestawienia kupicie w promocji sklepu Instant Gaming, który często polecamy, ponieważ jest to zaufany i bezpieczny punkt z wirtualną rozrywką, w którym płacimy przez BLIK i od razu dostajemy gotowy do aktywacji kluczyk.

Gry Steam w promocji. Zrób sobie prezent do 10 zł (część I)

Pierwsza dwudziestka promocji dostarcza kilka dużych hitów AAA, zatem zaczynamy z grubej rury. W zasadzie każdy z nich może być dobrym prezentem, wszystko zależy od naszych upodobań. Kto lubi RPG akcji, niech bez wahania sięga po gry z serii Śródziemie oraz Fallout. Komu bliżej do superbohaterów, na pewno będzie zadowolony z Batmana czy Injustice 2. Na liście nie zabrakło również wyścigów w postaci kapitalnego NASCAR Heat 5 oraz Dirt Showdown. My z kolei gorąco polecamy następujące tytuły.

Mortal Kombat 11

Przy serii Mortal Kombat bawimy się od ponad 30 lat, a współczesne odsłony nadal trzymają klimat starszych części, choć przeniosły się oczywiście w trójwymiar. Proponowana MK 11 miała swoją premierę w 2019 roku i jak można się spodziewać, jest krwiście, szybko oraz brutalnie. Mamy tutaj sporo powracających oraz nowych postaci, są ulubieńcy jak Raiden czy Scorpion, są Fatality i jatka na całego.

Outlast 2

Przy Outlast 2 trzeba mieć nerwy ze stali, ponieważ nie jest to byle horrorek ze straszną fabułą, a prawdziwy koszmar. Nie polecamy podchodzić do tego tytułu osobom, które “strachają się” np. przy serii Resident Evil. Tutaj jest znacznie więcej adrenaliny, niepokoju i pokręconych akcji. Studio Red Barrels stworzyło naprawdę przerażający survival horror, który na długo zostaje w pamięci i śni się po nocach.

Metro Redux Bundle

Przechodząc do gier mniej niepokojących, lecz nadal utrzymanych w klimacie grozy, proponujemy sięgnąć po dwie odświeżone części słynnej serii Metro. Będzie sporo strzelania, sporo bestii do ubicia oraz tajemnic do rozwiązania. To jedne z najlepszych gier post-apo, jakie kiedykolwiek powstały, więc warto je znać.

