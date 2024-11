Xbox Game Pass potwierdza nową grę na premierę. To survival w stylu STALKER

Atomfall to gra FPP z istotnymi elementami survivalowymi, która na myśl przywodzi produkcje z serii STALKER. Nadchodzące dzieło studia Rebelion otrzymało oficjalną datę premiery, a także coś, co z pewnością zadowoli abonentów usługi Xbox Game Pass. Tytuł już w dniu premiery dołączy do biblioteki oferowanej przez Microsoft.

Nowy debiutant w Xbox Game Pass w przyszłym roku

Nie da się ukryć, że debiuty gier w usłudze Xboksa są tym, co czyni ten abonament wyjątkowym. Posiadacze Xbox Game Pass na PC i konsolach mogą liczyć na możliwość zagrania w niektóre gry od razu w momencie wydania. Tak było choćby w przypadku Starfielda czy będzie już niedługo z okazji wydania gry Indiana Jones i Wielki Krąg. To oczywiście nie koniec premier, bo właśnie zapowiedziano, ze Atomfall od Rebelion również pojawi się w bibliotece od razu na premierę.

Stało się to z okazji opublikowania nowego traileru, który przedstawia walory tej survivalowej gry akcji obserwowanej z perspektywy pierwszej osoby. Porównania do serii STALKER są jak najbardziej na miejscu, bo klimat grozy i niepokoju jest jak najbardziej odczuwalny. To co, będzie grane? Premiera już 27 marca 2025 roku. Tytuł będzie dostępny na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Do wyboru i koloru.

A skoro o grach w klimacie STALKER-a mowa, to nie możecie przegapić nadchodzącej premiery i powrotu do Zony. STALKER 2 zadebiutuje już 20 listopada na PC i Xbox Series X|S. Na wszystkich platformach tytuł będziemy mogli ograć w abonamencie Xboksa. Znamy też wymagania sprzętowe gry na PC. Okazuje się, że w ostatnim czasie nieco je podwyższono…

