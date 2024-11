Kiedy PS Plus w promocji na Black Friday 2024? PlayStation szykuje się do wielkiej akcji

Jak co roku, tak i teraz możemy oczekiwać wielkiej wyprzedaży Black Friday 2024 w PS Store. Oznacza to setki przecenionych gier na PS5 i PS4. Spodziewamy się również promocji na abonament PS Plus. Kiedy wszystko wystartuje?

Choć PlayStation jest czasem nieprzewidywalne, z dosyć dużą precyzją można jednak określić, kiedy firma otworzy wielką wyprzedaż Black Friday 2024 w PS Store. Czasu pozostało niewiele, a pewnie wielu z Was czeka, by upolować taniej gry AAA na swoją konsolę.

Sony ma w zwyczaju obniżać ceny na Czarny Piątek jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Zawsze możemy też liczyć na PS Plus w promocji, choć póki co nie wiadomo, czy oferta będzie skierowana tylko do nowych, czy również obecnych i powracających użytkowników. W zeszłym roku z tańszego abonamentu mogli skorzystać przede wszystkim osoby, które pierwszy raz wchodziły do świata usługi. Wówczas PS Plus Essential na 12 miesięcy był dostępny za 236 zł, zamiast standardowych 295 zł. Za PS Plus Extra na 12 miesięcy płaciliśmy w promocji 390 zł, zamiast 520 zł. Natomiast najdroższy PS Plus Premium na 12 miesięcy kosztował 441 zł, zamiast 630 zł.

To dobry moment na tanie doładowania portfela do PS Store

Jakby nie było, kasa w portfelu PlayStation na pewno się przyda, a podczas trwania wyprzedaży tanie doładowania PSN często są niedostępne, ponieważ sporo osób po nie sięga i magazyny wielu sklepów świecą pustkami. Jeśli zamierzasz więc korzystać z oferty Black Friday 2024 w PS Store, możesz wcześniej doładować swój portfel. Zwłaszcza, że tanich kart jeszcze nie brakuje, choćby w Instant Gaming:

Kiedy spodziewać się początku Black Friday 2024 w PlayStation Store?

Czarny Piątek wypada w tym roku 29 listopada, a w sklepie PlayStation okolicznościowa wyprzedaż rozpoczynała się zazwyczaj kilka dni wcześniej. W zeszłym roku oraz dwa lata temu promocje startowały w piątki dokładnie 7 dni przed Black Friday. Stawiamy zatem na to, że podobnie będzie teraz. Zatem szykujmy się na piątek 22 listopada 2024. Od tego dnia powinno rozpocząć się zakupowe szaleństwo w PlayStation Store. Oczywiście na potwierdzenie naszych przypuszczeń musimy poczekać do oficjalnego potwierdzenia terminu przez PlayStation. Obecnie na stronie firmy możemy przeczytać jedynie, że Black Friday wróci w listopadzie 2024 r.

PlayStation na Black Friday 2024. Jakie promocje?

Oprócz obniżek cen abonamentu PS Plus, na pewno kupimy taniej wiele gier na PS5 i PlayStation 4. Możemy liczyć na kilka hitów w promocji, prawdopodobnie pojawią się takie tytuły jak Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man 2 i God of War Ragnarök. Niewykluczone, że również nowy Horizon Zero Dawn Remastered doczeka się atrakcyjnej ceny.

Elektromarkety przyszykują zapewne promocje na pady DualSense oraz same konsole PS5 czy stacje ładujące. Powinniśmy też zgarnąć w promocji słuchawki Sony PlayStation 5 Pulse 3D i kto wie, może nawet zestawy PlayStation VR2.

Dajcie znać w komentarzach, jakich promocji oczekujecie, na jakie gry będziecie polować i jakich cen się spodziewacie!