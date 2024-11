STALKER 2 ma jednak wyższe wymagania sprzętowe. Oto nowa specyfikacja

Jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku zadebiutuje już niebawem, bo 20 listopada 2024 roku. Deweloperzy przedstawili więc nowe, zaktualizowane wymagania systemowe gry na urządzenia PC. Bez zbędnego przedłużania, polecam zapoznać się z nową specyfikacją.

STALKER 2 – minimalne wymagania sprzętowe na PC (1080p, 30 fps):

Procesor : AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-7700K

: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-7700K Pamięć RAM : 16 GB

: 16 GB Karta graficzna : AMD Radeon RX 580 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / Intel Arc A750

: AMD Radeon RX 580 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / Intel Arc A750 SSD : 160 GB

: 160 GB OS: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

STALKER 2 – “średnie” wymagania sprzętowe na PC (1080p, 60 fps):

Procesor : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K Pamięć RAM : 16 GB

: 16 GB Karta graficzna : AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 Super lub RTX 4060

: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 Super lub RTX 4060 SSD : 160 GB

: 160 GB OS: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

STALKER 2 – “wysokie” wymagania sprzętowe na PC (1440p, 60 fps):

Procesor : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-11700

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-11700 Pamięć RAM : 32 GB

: 32 GB Karta graficzna : AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 Ti lub RTX 4070

: AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 Ti lub RTX 4070 SSD : 160 GB

: 160 GB OS: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

STALKER 2 – “epickie” wymagania sprzętowe na PC (2160p, 60+ fps):

Procesor : AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i7-13700KF

: AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i7-13700KF Pamięć RAM : 32 GB

: 32 GB Karta graficzna : AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080

: AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 SSD : 160 GB

: 160 GB OS: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Jak więc widać – różnice są, ale na szczęście nie aż tak drastyczne, jak wielu mogło się spodziewać. Przede wszystkim dostaliśmy bardziej konkretne wymagania sprzętowe niż te przedstawione oryginalnie w 2021 roku (sic!). Poprzednio gra potrzebowała 8 GB pamięci RAM, a teraz jest to 16 GB. Do tego procesor w ustawieniach minimalnych zmienił się z Intel Core i5-7600K lub jego ekwiwalentu na Intel Core i7-7700K. Ponadto gra ma zająć 10 GB więcej wolnej przestrzeni dyskowej. No cóż, 150 GB, a 160 GB to już niewielka różnica, ale i tak mówimy o bardzo masywnym tytule.

Gra na premierę zadebiutuje również na Xbox Series X/S oraz w abonamencie Xbox Game Pass. Niektórzy mogą już pobierać wymagane pliki.

Źródło: DSOGaming