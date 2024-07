Gra 10/10 wylądowała w Xbox Game Pass. Ten hit jest dostępny już teraz

Ważna informacja dla wszystkich posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass! Dokładnie dziś w usłudze Microsoftu wylądowały dwie nowe gry w ramach lipcowej aktualizacji biblioteki. Co ciekawe, jeden z tytułów to bardzo dobrze przyjęta produkcja. Może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi recenzjami na Steam i jest to pozycja w zasadzie obowiązkowa.

Nowe gry w abonamencie Xbox Game Pass

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o nowych grach, które mają dołączyć do abonamentu Microsoftu, a dziś Xbox Game Pass zyskał dwie nowe pozycje. Co ciekawe, wśród nich znajduje się jedna naprawdę godna uwagi perełka.

Oto gry, które dołączyły dziś do abonamentu:

The Case of the Golden Idol – w abonamencie XGP

Cricket 24 – w abonamencie XGP

The Case of the Golden Idol to nic innego, jak bardzo ciekawa i nieliniowa gra detektywistyczna. Naszym zadaniem jest aż dwanaście spraw, które odbywały się na przestrzeni kilku dekad. Całość osadzona została w XVIII realiach, dlatego klimat w tytule odgrywa niesamowitą rolę. Druga gra to coś dla fanów sportu — choć niekoniecznie popularnego w Polsce. Nazwa gry Cricket24 mówi nam wszystko i również jest to tytuł wysokiej próby. Choć w pełni rozumiem, że w polskich realiach niekoniecznie będzie to coś szalenie popularnego…

Źródło: Xbox