7 nowych gier w Xbox Game Pass. Te tytuły dołączą do abonamentu

Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą już szykować dyski twarde w swoich konsolach. Wszystko przez aktualizację biblioteki usługi, bo ta w ciągu najbliższych dni otrzyma całkiem spory zestaw nowych produkcji. Do abonamentu trafi aż 7 nowych gier, wśród których bez trudu da się wyszczególnić naprawdę interesujące pozycje. Jesteście ciekawi, w co będziemy grać? Oto nadchodzące tytuły.

Nowe gry w Xbox Game Pass – lista tytułów

Lipiec trwa już w najlepsze, a to oznacza, że abonamentowe obietnice powoli zaczynają być realizowane. Nie inaczej jest w przypadku abonamentu Xbox Game Pass od Microsoftu. Posiadacze usługi na pecetach i konsolach Xbox będą mogli wkrótce skorzystać z poszerzonej biblioteki usługi, bo do tej trafi aż 7 nowych gier — a wszystko to w ciągu “zaledwie” dwóch tygodni.

O jakich produkcjach mowa? Rzućcie okiem na poniższą listę tytułów wraz z datami dołączenia do usługi:

11 lipca – Tchia

11 lipca – Neon White

16 lipca – Magical Delicacy

16 lipca – Flock

18 lipca – Dungeons of Hinterberg

18 lipca – Flintlock: The Siege of Dawn

19 lipca – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Który tytuł powinien najbardziej zwrócić na siebie waszą uwagę? Moim skromnym zdaniem, jest to Kunitsu-Gami: Path of the Goddess od Capcomu. Mowa o naprawdę ciekawej produkcji, która łączy w sobie elementy gier akcji, strategicznych czy nawet tower defense. Wszystko to zostało podlane sosem japońskiej mitologii i wygląda szalenie interesująco oraz ładnie.

