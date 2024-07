Pamiętacie jeszcze o czymś takim, jak NFT? To na przykład słynne obrazki z małpami, które promowali celebryci i inni twórcy w sieci. Ostatecznie “pomysł” ten nie zyskał wystarczającej popularności i dziś mało kto o nim pamięta. No dobra, wyjątkiem jest Ubisoft. Francuski wydawca nadal widzi w tym sposób na przyszłość i chce wprowadzić unikalną zawartość cyfrową do jednej ze swoich produkcji. Stawiam, że ten pomysł nie przypadnie wam do gustu.