Jedna z największych premier roku już w Xbox Game Pass. Gracze rzucą się jak Reksio na szynkę?

Albo to będzie największy sukces Xbox Game Pass od dawna, albo wielki niewypał, ale wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to właśnie ta pierwsza opcja. Call of Duty: Black Ops 6 już dostępne w Xbox Game Pass!

Wszystkie informacje związane z jedną z największych premier roku, czyli nowym Call of Duty, znajdziecie w tym artykule. Teraz skupmy się na samym fakcie debiutu gry we flagowej usłudze Microsoftu.

Call of Duty: Black Ops 6 już w Xbox Game Pass

Wszyscy ci, którzy wymarzyli sobie grać w najnowsze Call of Duty w formie “bezpiecznej” – czyli bez potrzeby wydawania ponad 300 złotych, mogą robić to już teraz za pośrednictwem abonamentu Xbox Game Pass. Microsoft obiecywał już od dawna, że kolejna część wielkiej serii będzie pierwszą, która od dnia premiery dostępna będzie dla opłacających subskrypcję. Klienci otrzymają dostęp do pełnej wersji gry, wraz z trybami singleplayer, multiplayer oraz zombie. Jest to więc tradycyjne wydanie, pozbawione jakichkolwiek ograniczeń.

Wydawana praktycznie nieprzerwanie od lat seria Activision co rok cieszy się gigantycznym wzięciem. Nie dziwi więc, że i najnowsza odsłona “podserii” Black Ops również przekona do siebie graczy, co do tego nie ma wątpliwości. Czy jednak okaże się lepsza niż ubiegłoroczne Modern Warfare III? O to akurat łatwo, więc chyba nie ma aż takiego strachu.

Activision od lat rozwija swoją markę, która mimo wielu potknięć i bycia cyklem w niektórych kręgach “memicznym”, nieustannie zajmuje topowe miejsca pod względem sprzedaży. I teraz może się to zmienić, bo debiut w Xbox Game Pass jest odważnym krokiem ze strony Microsoftu. Ciężko stwierdzić, czy strategia ta przełoży się na wyniki finansowe firmy, która wszystko postawiła na rozwój swojej subskrypcji. Jeśli tak, być może XGP w końcu przebije się do kolejnych nawet milionów graczy. W przeciwnym razie wątpię, aby korporacja nadal chciała oferować kolejne wielkie premiery Call of Duty w usłudze.

