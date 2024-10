Potężny zastrzyk nowości w Xbox Game Pass. Największe hity i nie chodzi tylko o Call of Duty

Xbox Game Pass na drugą połowę października 2024 roku zapowiada się absurdalnie dobrze. Call of Duty: Black Ops 6 to największa nowość, ale nie jedyna, na którą trzeba zwrócić uwagę.

Jakiś czas temu gracze mogli zachwycać się ujawnioną na ten miesiąc ofertą Amazon Prime Gaming, czyli inną popularną subskrypcją dla graczy. Microsoft nie pozostał dłużny i przedstawił katalog nowości, obok którego ciężko przejść obojętnie.

Xbox Game Pass z Call of Duty i nie tylko – 2. połowa października 2024:

South Park: The Fractured but Whole (chmura, konsole i PC) – 16 października

(chmura, konsole i PC) – 16 października Donut County (chmura, konsole i PC) – 17 października

(chmura, konsole i PC) – 17 października MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 17 października

(Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 17 października Call of Duty: Black Ops 6 (chmura, konsole i PC) – 25 października

(chmura, konsole i PC) – 25 października Call of Duty: Modern Warfare III (chmura) – 25 października

(chmura) – 25 października Call of Duty: Warzone (chmura) – 25 października

(chmura) – 25 października Ashen (chmura, konsole i PC) – 29 października

(chmura, konsole i PC) – 29 października Dead Island 2 (PC) – 31 października

(PC) – 31 października StarCraft: Remastered (PC) – 5 listopada

(PC) – 5 listopada StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 listopada

Od czego by tu zacząć… No dobra, od początku. Druga część RPG-ów w uniwersum South Parku jest absolunie fantastycznym doświadczeniem, nie tylko dla fanów serialu. Dla mnie to jedno z najlepszych RPG w ogóle, ale nie bierzcie mnie na poważnie (no, przynajmniej w tej kwestii), bo akurat jestem fanem. Niemniej – zdecydowanie duży plus i solidna dawka nowości dla subskrybentów XGP, którzy nie mieli jeszcze okazji w nią zagrać. Premierowy dostaniemy równeiż MechWarrior 5: Clans oraz oczywiście Call of Duty: Black Ops 6.

Chyba największa nowość w usłudze od lat, czyli premierowo nowa część bestsellerowego cyklu strzelanek, już 25 października zawita na konsole, PC oraz do usługi w chmurze. Ta ostatnia wzbogaci się również o Modern Warfare III oraz Warzone (ja wiem, że darmowe, ale przynajmniej będzie w Cloud Gaming). Nie da się również pominąć sporych nowości dla PC Game Pass – Dead Island 2, StarCrafta w odświeżonym wydaniu i pełnej kampanii StarCrafta 2. Fani gier indie mogą opierać się jedynie na dwóch tytułach – wciągającym i krótkim Donut Country oraz solidnym souslike’u Ashen.

Gry, które wylatują z Xbox Game Pass:

Frog Detective: The Entire Mystery (chmura, konsole i PC)

Headbangers (chmura, konsole i PC)

Inkulinati (chmura, konsole i PC)

Lonely Mountain’s Downhill (chmura, konsola i PC)

Mineko’s Night Market (chmura, konsola i PC)

Jak więc widać – kilka gier znika, ale nie są to duże ani nawet szczególnie popularne tytuły. Jeśli jednak chcieliśćie w nie zagrać, macie czas do 31 października.

Źródło: Xbox Wire