Wolverine i nowa gra twórców Days Gone hitami PS5 na kolejne lata? Znamy możliwe daty

O nowej grze Insomniac Games nie wiemy zbyt wiele. Ot, tyle że mowa o uwielbianym przez fanów komiksów i nie tylko „rosomaku”, a gra ma oferować pełen pokaz jego umiejętności. Mówimy podobno o tytule tylko dla dorosłych graczy. Znaczy, że ma być krwawo i brutalnie. Jeżeli pamiętacie zadziwiająco solidną grę na podstawie filmu o tym bohaterze z 2009 to mniej więcej coś takiego, ale „bardziej”.

Z kolei Bend Studio od dawna pracuje nad swoją nową pozycją. Twórcy średnio-przyjętego, ale dziś uwielbianego Days Gone tworzą nową grę w otwartym świecie korzystającą z niektórych rozwiązań DG. Więcej o niej nie wiemy. Przynajmniej nie ma się co spodziewać, że będzie to jednak Days Gone 2. Taka pozycja może akurat nigdy nie powstać.

Wolverine i nowa gra twórców Days Gone

Teraz na profilu ArtStation artysty koncepcyjnego Hung Nguya znaleźć można było informacje o obydwu tych projektach. Z usuniętych już wpisów dało się dowiedzieć, że Wolverine ma trafić na rynek w 2024 roku, a nowa gra Bend w 2025 roku. Brzmi to całkiem sensownie, choć w przypadku Wolverine’a może to być dość szybki debiut. I choć informacje te pochodzą od samego pracownika, mogą być mocno nieaktualne.

Nie znamy planów Sony, szczególnie pod kątem gier. Firma z pewnością co najmniej raz do roku chce wydać „hicior” na PS5. Prócz kilku tytułów, nic o nich nie wiemy. Tyle tylko, że jest słabo, bo wiele studiów nie radzi sobie z przejściem na gry-usługi. Mimo wszystko, choć nowa gra Bend może faktycznie wyjść w 2025 roku, wydaje mi się, że mniej więcej rok dla Insomniac Games może nie wystarczyć, a informacje mogą być nieaktualne. Choć pokrywałoby się to z poprzednimi doniesieniami.