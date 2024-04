Twórcy Silent Hill 2 Remake pracują nad nową grą. Polacy tworzą ciekawy survival horror

Polskie studio Bloober Team ma ręce pełne roboty. Trwają jeszcze prace nad przygotowywanym Silent Hill 2 Remake, a w tle majaczy jeszcze zupełnie inny projekt. W sieci pojawiła się informacja, że rodzimi twórcy tworzą coś nowego — to tajemnicza gra z rodzaju survival horror, współtworzona z Private Division. Project C, bo taką nazwę kodową ma gra, ma zostać zapowiedziany jeszcze w tym roku. Co wiemy o tej produkcji?

Twórcy Silent Hill 2 Remake pracują nad czymś nowym

Nawiązanie współpracy Bloober Team z Private Division zostało ogłoszone jeszcze w 2022 roku. Wówczas niekoniecznie wiedzieliśmy, co będzie efektem tej kooperacji – a przynajmniej jakiego rodzaju gry możemy się spodziewać. Teraz sprawa wydaje się już całkiem jasna, a wynika to z listu wysłanego przez rodzime studio swoim udziałowcom. O sprawie poinformował Projekt Parasol na Twitterze:

In an official letter to shareholders, Bloober Team confirmed that their new game "Project C" will be announced this year. #BlooberTeam #Game pic.twitter.com/RUIJMUBhTV — Projekt Parasol (@pl_evil) April 26, 2024

Nadchodząca gra rodzimych twórców i Private Division nosi nazwę kodową Project C. Czego możemy się spodziewać? Będzie to survival horror, który zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. Chociaż nie wiadomo, ile czasu zostało do wydania produkcji, to najpewniej będzie to główne zadanie deweloperów na najbliższe lata — zaraz po tym, jak na rynku ukaże się Silent Hill 2 Remake.

Będzie to kolejny duży krok Bloober Team w kierunku wdrożenia długoterminowej strategii. Pierwsza zapowiedź gry odbędzie się w tym roku i nie możemy się doczekać, aż pokażemy efekt naszej pracy nad tym wyjątkowym tytułem. Bloober Team

IP należy do rodzimego studia i ma to być ich pierwszy autorski projekt w ramach nowej strategii. To oczywiście niejedyne gry, nad którymi pracują. Choć akurat Project C ma znajdować się w dość zaawansowanej fazie produkcji.

Choć brzmi to ekscytująco, to my na razie najbardziej czekamy na wspomniany remake. Japoński horror w odświeżonej wersji wyjdzie na rynek jeszcze w tym roku — a przynajmniej tak możemy sądzić na podstawie wielu niedawnych przecieków. Sama gra zapowiada się znakomicie, o czym przekonać możecie się choćby tutaj. Przyznać się, ilu fanów oryginału czeka na nową wersję? Jest was na pewno sporo!

Osobiście nie mogę doczekać się tej gry, bo wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z kolejnym niezwykle udanym remake’iem.

