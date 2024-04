Microsoft ma mieć obecnie sporą zagwozdkę dotyczącą tego, kiedy i w jaki sposób dostarczyć graczom nową odsłonę kultowej serii. Do tej pory sądziliśmy, że Fallout 5 zadebiutuje jakoś za dekadę. Póki co, Bethesda miałaby skupić się na innych projektach, w tym m.in. przygotowywanej szóstej odsłonie serii The Elder Scrolls. To jednak może się wkrótce zmienić. Włodarze firmy mają planować inny rozwój gier, aby nowa odsłona postapokaliptycznego uniwersum trafiła na rynek nieco szybciej.

Fallout 5 jednak szybciej? W Microsofcie burza mózgów

Czy nie uważacie, że potencjał wiążący się z serialem od Amazona został trochę zmarnotrawiony przez twórców gier? Szał na Fallouta jest obecnie ogromny, a poprzednie części gier ogrywane są przez tysiące (a może i miliony) osób na całym świecie. Serial okazał się być bardzo udanym przeniesieniem uniwersum na ekrany telewizorów, dzięki czemu część graczy postanowiła wrócić do gry, a inni poznać serię po raz pierwszy. No ale właśnie — nawet na premierę serialu nie udało się dowieźć potężnej łatki next-genowej.

Teraz okazuje się, że przecież do premiery nowej odsłony pozostało niesamowicie dużo czasu. Bethesda jest obecnie podzielona niejako na dwa zespoły. Jeden zajmuje się rozwijaniem Starfielda, podczas gdy drugi pracuje nad The Elder Scrolls 6. Wiemy, że Fallout 5 nie wyjdzie przed premierą nowego TES — a ta będzie mieć miejsce dopiero za kilka lat. To sprawia, że z prostego rachunku wychodzi nam jedno — nowa odsłona serii nie pojawi się jeszcze bardzo długo.

I w tym momencie do akcji wkracza Microsoft. Firma zastanawia się co zrobić, aby przyspieszyć premierę czegoś nowego w uniwersum Fallouta. W sieci pojawiła się informacja, że nowa odsłona pojawić się ma “szybciej niż później”. Ale kto będzie za nią odpowiadał? Pierwsza opcja zakłada stworzenie trzeciej ekipy w ramach Bethesdy, która skupi się wyłącznie na rozwoju nowej gry. To na pewno wymagałoby zatrudnienia nowych osób i podebranie części pracowników z pozostałych projektów. Jest też druga opcja — i ta wydaje się być najbardziej ekscytująca.

Chodzi o studio Obsidian, które ma już na koncie odsłonę New Vegas — bodaj najbardziej uwielbianą spośród “nowych” Falloutów. Możliwe, że twórcy ci zostaną zaprzęgnięci do pracy nad kolejną częścią serii, która przecież nie musi być “piątką”. Gra mogłaby dowolnie czerpać z uniwersum i opowiadać jakąkolwiek (byle ciekawą) historię. A że klimat ten im pasuje, wiemy doskonale.

Tak czy inaczej, czeka nas kilka lat oczekiwania. Byle nie dekada…

