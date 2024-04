Genialna nowość w ofercie Netflix. 6 części kultowego horroru

Aż 6. części Piły wleciały do oferty Netflix. Platforma chwali się nowością, choć niestety fanów ominie jedna ze środkowych części serii. Gdzie obejrzeć serię Piła?

Nie ukrywajmy, że seria Piła to jedna z najważniejszych marek w historii filmowych horrorów w dziejach. Dziś cykl rozpościera się na aż dziesięć części serii, a do tego zmierza do nas jedenasta.

Piła – gdzie obejrzeć?

Jeśli chcecie nadrobić lub po prostu przypomnieć sobie wcześniejsze filmy z cyklu, Netflix wydaje się do tego idealnym miejscem. Seria Piła od dzisiaj dostępna jest w najpopularniejszym w naszym kraju serwisie SVOD. Na subskrybentów czeka aż 6. filmów z cyklu, choć możecie się nieco zdziwić. Nie dostaniecie wszystkiego po kolei.

Netflix rozwija swoją ofertę o części Piła I, II, III, IV, VI oraz VII. Jeśli zauważyliście jakiś brak – owszem, nie ma tu piątej części. Netflix nie zadbał więc o pełną chronologię wydarzeń, ale to nic nie szkodzi, bo Piłę V możecie wypożyczyć choćby na Amazon Prime Video czy Rakuten.

Pradawne przysłowie głosi: Jak piła, to będzie bolało. 🎞️ 6 części „Piły” już w Netflixie. pic.twitter.com/FNtIjhwWyj — Netflix Polska (@NetflixPL) April 29, 2024

To oczywiście nie koniec, bo przed Wami jest jeszcze seans pozostałych części cyklu. Piłę: Dziedzictwo możecie obejrzeć choćby na CDA Premium, a Spiralę: Nowy Rozdział serii Piła nadrobicie na Amazon Prime Video. Jest też szalenie pozytywnie przyjęta Piła X, czyli najnowsza część cyklu. Ją z kolei obejrzycie m.in. wypożyczając film na Canal+ bądź Rakutenie.

Idealnie na majowy weekend, prawda?

Źródło: Twitter