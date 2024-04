Capcom usuwa trzy gry ze Steam. Ostatnia szansa, aby je kupić

Raz na jakiś czas dawne premiery zostają wycofane ze sprzedaży. Zazwyczaj z powodu zamknięcia serwerów albo wygasających licencji, których po prostu nie opłaca się odnawiać. Teraz podobny los spotka trzy gry Capcomu.

Capcom wycofuje 3 gry ze Steam

Legendarna firma odpowiadająca za sukces serii Resident Evil, Street Fighter czy Monster Hunter popełniła w przeszłości wiele innych projektów, o których istnieniu możecie nie zdawać sobie nawet sprawy. W momencie wyjątkowej popularności cover shooterów w stylu Gears of War, także i japońska korporacja chciała uszczknąć coś dla siebie.

Wyszło im średnio, bo Dark Void to przyjęta przez krytyków co najwyżej “nieźle” strzelanka. Sama rozgrywka pozostawiała wiele do życzenia, a nawet intrygujący pomysł fabularny i całkiem nieźle zrealizowana walka nie przemówiły do graczy. I nie przemówią, bo tytuł ten znika ze Steam. Wraz z Dark Void Zero oraz Flock.

Dark Void Zero to taki niskobudżetowy odpowiednik Dark Void, który wzorowany jest na klasycznych strzelankach arcade’owych. Tytuł również nie okazał się hitem, choć z pozoru miał wiele, aby nim zostać. Flock natomiast to gra łamigłówkowa, o której istnieniu zapewne wiele osób nie wie.

Wszystkie trzy gry doczekały się przecen, zanim znikną na zawsze z platformy Steam już 8 maja 2024 roku. Capcom nie powiedział, czemu wycofuje te gry, ale pozostaną aktywne dla graczy, którzy mają je w swoich bibliotekach.

