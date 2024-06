Gandalf powróci w nowym Władcy Pierścieni? Ian McKellen komentuje szanse

Brytyjski aktor znany najbardziej z roli Gandalfa Białego i Szarego w legendarnej serii Władca Pierścieni od dawna twierdzi, że marzy mu się powrót do tej roli. Czy jednak są na to jakieś szanse?

Władca Pierścieni i powrót Gandalfa?

Jakiś czas temu Warner Bros. potwierdziło coś, na co czekali chyba wszyscy fani kinowego uniwersum Władcy Pierścieni. Marka powraca i to nie tylko za sprawą drugiego sezonu Pierścieni Władzy, ale również w formie kinowego filmu zatytułowanego “The Lords of the Rings: The Hunt for Gollum”. Na razie nie są znane szczegóły scenariusza. Na ten moment wiemy, że do roli Golluma powróci Andy Serkis, który zajmie się również reżyserią.

Co jednak z resztą obsady? Tego oczywiście już nie skomentowano, więc niestety nie wiemy, jakie plany mają twórcy. W rozmowie z The Times of London Ian McKellen przyznał jednak, że bardzo chętnie powróciłby do swojej kultowej roli. Aktor znany przede wszystkim ze wcielania się w Gandalfa, nie jest jednak pewien, czy to się kiedyś wydarzy.

“Jak na razie nie ma scenariusza, nie ma oferty, nie ma żadnego planu” – wyjaśnił. Oznacza to, że choć zdaje sobie sprawę z tego, iż powstaje nowy film, nikt się do niego w tej sprawie oficjalnie nie odezwał. Sam jednak chętnie wcieliłby się ponownie w tę postać, ale jest jeden warunek. “O ile tego dożyję” – dodaje Brytyjczyk.

Fakt, że Ian McKellen jest zainteresowany powrotem, może budzić spore nadzieje. W końcu aktor po latach wcielił się w tę postać choćby w serii Hobbit. Niestety, oficjalnie nie dostał propozycji, ale mamy nadzieję, że to się zmieni.

Źródło: The Times of London