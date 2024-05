Drugi sezon serialu Władca Pierścieni na zwiastunie. Przytłaczający hejt i Sauron w peruce

Amazon, nic się nie nauczyłeś? Z jednej strony mamy gigantyczne sukcesy w formie choćby serialu Fallout, a z drugiej są tak kontrowersyjne, głośne i niestety średnio przyjęte przez fanów produkcje. Drugi sezon Pierścieni Władzy nadciąga.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powraca w 2. sezonie

Już przy okazji debiutu (a nawet pierwszych zapowiedzi) pierwszego sezonu, w sieci posypały się gromy. Teraz to samo jest przy okazji zapowiedzi “dwójki”. Aż dziwne, że platforma nie wyłączyła komentarzy, choć zgaduję, że może to być jedynie chwilowe przeoczenie. Niemniej zapraszam na seans, bo z pewnością jest na co popatrzeć. No, nie da się zaprzeczyć, że ten serial po prostu wygląda pięknie. Ale czy można liczyć na coś więcej?

Z odpowiedzią na powyższe pytanie może być trudno, bo już chyba wszystkie zarzuty posypały się z okazji premiery poprzedniego sezonu. W kolejnym intryga się zacieśnia, a fani będą mieli okazję widzieć kompletnie nowe lub też dobrze im znane postacie. Ba, będzie przecież Sauron, tym razem w wydaniu z “peruką i szpiczastymi uszami”, jak śmieją się internauci.

“Elfy: O nie, Halbrand to tak naprawdę Sauron!. Halbrand: zakłada perukę i spiczaste uszy. Elfy: Gdzie on się podział? To musiał być wiatr…” – śmieje się jeden z komentujących. “Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że w tym uniwersum Sauron wygra i zniszczy całe Śródziemie” – krytykuje drugi. “Pamiętajcie ludzie, budżet wynosił 1 miliard dolarów, peruki są imponujące nie bez powodu” – dorzucają inni.

Krytyka jest więc silna, ale może wszyscy na końcu będziemy zaskoczeni finalną jakością produkcji? Tego nie wiem, ale z pewnością dowiemy się już 29 sierpnia, gdy serial wleci do oferty Amazon Prime Video. Co ciekawe, potwierdzono również trzeci sezon. Niedawno Warner Bros. zapowiedziało nowy kinowy film, który akurat ma szansę usatysfakcjonować fanów!

Źródło: YouTube