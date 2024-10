Dobra promocja na świetny survival w uniwersum Władcy Pierścieni

Wiedzieliście, że wśród gier osadzonych w świecie “Władca Pierścieni” znajdziemy również tytuł z gatunku survival-crafting? Nie dość, że to bardzo dobrze oceniana produkcja, to można ją wyrwać w dobrej promocji.

The Lord of the Rings: Return to Moria to jedyna gra z gatunku survival-crafting osadzona w Czwartej Erze Śródziemia. Tytuł miał swoją premierę w zeszłym roku, ale dopiero w tym pojawił się na Steam. Gra nie należy do drogich, bo można ją obecnie kupić na platformie Valve za 114,99 zł. Możemy też skorzystać z promocji sklepu Instant Gaming i zdobyć klucz za 79 zł z groszami. Warto, ponieważ jeśli spojrzymy na oceny od graczy na Steam, zobaczymy noty na poziomie 81/100.

Władca Pierścieni: Return to Moria – tani klucz Steam

Gra opowiada historię grupy krasnoludów, którzy postanowili odzyskać Morię, czyli gigantyczną kopalnię będącą domem ich przodków. Czekają na nas zagubione skarby oraz oczywiście wiele niebezpieczeństw czających się w czeluściach ogromnej góry. Wyzwanie możemy podjąć samotnie bądź z towarzyszami i co ciekawe, każda rozgrywka będzie inna dzięki proceduralnemu systemowi generowania poziomów.

Podczas rozgrywki będziemy musieli uważnie dysponować zasobami oraz zarządzać głodem czy zmęczeniem naszej postaci. Przyjdzie nam zbudować schronienie, wydobywać metale i klejnoty oraz zdobywać magiczne artefakty. Jest tutaj mnóstwo broni, którą będziemy wzmacniać, naprawiać i zaklinać w starożytnych kuźniach. Przyda się, kiedy nadejdą hordy orków oraz jeszcze większe zło drzemiące w otchłani pod górą.

