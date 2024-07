Nowy Tomb Raider nabiera rumieńców. “Liczy się jakość”

Wiceprezes Amazon Games Christoph Hartmann w niedawnej rozmowie z Variety przyznał, że nowa część Tomb Raider i kolejna gra z uniwersum Władcy Pierścieni są w produkcji. To już wiemy, ale co dalej?

Crystal Dynamics od jakiegoś czasu pracuje nad kolejną grą z uwielbianego cyklu Tomb Raider. Za jej wydanie odpowiadać będzie Amazon Games (firma ostatnio sporo inwestuje w tę markę), a wedle plotek szykują się spore zmiany w formule serii. Mimo wszystko szczegółów do tej pory nie otrzymaliśmy, ale przynajmniej wiemy, że do potencjalnej zapowiedzi jest coraz bliżej niż dalej, a prace postępują. Redakcja serwisu zapytała Hartmanna o szczegóły dotyczące wydania gry.

Nie będzie to jutro, ale nie jest to zbyt odległe. Jak już mówiłem, rozpoczynamy bardziej regularne wydawanie gier. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć… Chodzi o jakość. Nie chcemy się spieszyć. To nie działa. To musi być jakość Triple-A, ponieważ poprzeczka jest tak wysoko.

– powiedział wiceprezes korporacji