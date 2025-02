Nowy film Władca Pierścieni zadebiutuje na Max już niedługo. Znamy datę premiery

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zadebiutuje w serwisie Max już w tym miesiącu. To najnowszy pełnometrażowy film animowany należący do uwielbianej serii.

Fani Władcy Pierścieni zapewne czekają (albo i nie, wszak opinie są dość podzielone) na kolejne sezony produkcji od Amazona, ale to nie wszystko. Warner Bros. potwierdziło już wcześniej, że zmierza do nas nowa, aktorska odsłona pod tytułem „The Lords of the Rings: The Hunt for Gollum”. Zanim jednak to nastąpi, już niedługo fani filmowej serii opartej na książkach Tolkiena będą mogli w zaciszu własnego domu zapoznać się z animacją „Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów”.

Data premiery „Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” na Max

Film ten zadebiutował pierwotnie pod koniec 2024 roku w kinach, w tym w Polsce. O ile fani ocenili go dość dobrze – zdobył aż 82% pozytywnych opinii społeczności w serwisie Rotten Tomatoes, to niestety krytycy nie byli aż tak zachwyceni. Pozytywne noty recenzentów stanowią bowiem jedynie 48% wszystkich opinii. Jeśli jednak nie liczycie na rewolucyjne dzieło, a chcielibyście uspokoić chęć na cokolwiek nowego ze świata Władcy Pierścieni, raczej nie będziecie zawiedzeni.

Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że „Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” trafi do usługi Max już 28 lutego 2025 roku. Oznacza to debiut na dniach. I to bardzo szybko od wydania obrazu w kinach.

Nagły atak Wulfa, sprytnego i zdradzieckiego władcy Rohanu pragnącego zemsty za śmierć ojca, zmusza Helma Hammerhanda, króla Rohanu, i jego ludzi do podjęcia śmiałej walki w starożytnej twierdzy Hornburg. – głosi opis produkcji

Czy więc fani, czy jednak krytycy mają rację? Każdy będzie mógł się o tym przekonać w zaciszu własnego domu już niebawem. Animacja została wyreżyserowana przez Kenjiego Kamiyama, a w angielskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Mirandę Otto, Briana Cox czy Gaię Wise.

