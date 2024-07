Wiemy, kto pojawi się na okładce EA Sports FC 25!

Wielkimi krokami zbliża się premiera tegorocznej edycji gry piłkarskiej najwyższego kalibru. Chodzi oczywiście o EA Sports FC 25, czyli niejako kontynuację serii FIFA po tym, jak postanowiono zmienić nazwę serii. Kto pojawi się na okładce gry w tym roku? My już znamy wybraną gwiazdę — co ciekawe, w przypadku edycji Ultimate na pudełku zobaczymy jeszcze więcej piłkarzy. Mowa o prawdziwych legendach.

Gwiazda na okładce EA Sports FC 25

Piłkarze pojawiający się na okładkach gier z serii FIFA (czy teraz EA Sports FC) od zawsze budzili duże emocje. Twórcy z reguły decydowali się na wykorzystywanie wizerunków topowych piłkarzy, a na pudełkach widzieliśmy już Messiego, Ronaldo, Hazarda czy Mbappe. Ba, nie zabrakło też polskich akcentów, choć te z reguły były wersjami dostosowanymi pod nasz rynek. W ten sposób swego czasu na okładce widzieliśmy Kubę Błaszczykowskiego czy Euzebiusza Smolarka.

W tym roku na pudełku z grą w edycji standardowej pojawi się Jude Bellingham. To młody, bo 21-letni supertalent brytyjskiego futbolu, który obecnie gra pierwsze skrzypce w hiszpańskim Realu Madryt.

Mowa jednak o edycji standardowej, a przecież gra dostępna będzie też jako wersja Ultimate. Ta, poza dodatkami (jak 7 dni wczesnego dostępu), zaprezentowana zostanie też z inną okładką. Na niej znajdować się ma przekrój pokoleń piłkarskich gwiazd — będzie Zidane, Buffon, Beckham czy Bonmati.

Premiera EA Sports FC 25 już we wrześniu 2024 roku. Na razie nie ogłoszono konkretnej daty, ale wiemy za to, na jakich platformach ukaże się produkcja. Tym razem ponownie mowa o wydaniu cross-generacyjnym, bo tytuł dostępny będzie na PC, PS5 i Xbox Series X|S, a także na PS4 i Xbox One. Twórcy nie zdecydowali się odpuścić PS4 i Xbox One, co moim zdaniem powinno już mieć miejsce. Czas pozwolić serii w pełni rozwinąć skrzydła na nowym sprzęcie. Choć powinno to już stać się w ubiegłym roku…

Źródło: insider-gaming.com