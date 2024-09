Już dziś oficjalna premiera gry EA Sports FC 25. O ile posiadacze droższych edycji mogli już rozpocząć rozgrywkę, to dzisiaj nastąpiło oficjalne odpalenie gry na rynku. W sieci są już recenzje i oceny gry. Chociaż nie ma tragedii, to do ideału sporo brakuje.

Premiera EA Sports FC 25 – pierwsze oceny gry

Są już oceny gry EA Sports FC 25. W serwisie Metacritic pojawiły się noty dla gry wystawione dla wersji PlayStation 5. Obecnie na 37 recenzji, średnia ocen wynosi 77 punktów. Czyli jest dobrze, ale bez rewelacji. Zdecydowana większość not jest pozytywna, chociaż grze ewidentnie co nieco brakuje do ideału. Jak prezentują się wybrane noty?

Oto wybrane oceny gry z Metacritic:

Hardcore Gamer – 9/10

TechRadar Gaming – 9/10

LevelUP – 8,5/10

Hobby Consolas – 8/10

Atomix – 8/10

MGG – 7,5/10

IGN Spain – 7/10

Power Unlimited – 6/10

TheGamer – 6/10

Na co uwagę zwracają recenzenci? Na pewno na atmosferę panującą podczas gry — ta jest świetna i tworzy genialny klimat piłkarskiego święta, do czego seria przyzwyczaiła nas od dawna. Tytuł niewątpliwie jest odświeżoną wersją, a nie rewolucją, jakiej wyczekuje część z nas. Jest to jednak takie piłkarskie doświadczenie, za jakie gracze pokochali serię.

A co z wadami? Zwrócono sporo uwagi na ubogie opcje taktyczne, wolno działające menu czy mało innowacji. Dobrze, że jest chociaż nowy tryb Rush – jego implementację wykonano bardzo dobrze.

Źródło: Metacritic