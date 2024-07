Jaka jest najdroższa gra w historii? Kosztowała grube miliony

Twórcy gier wideo wydają coraz więcej pieniędzy na swoje produkcje, chcąc podnosić ich jakość, dodawać nowe funkcje czy zwyczajnie poprawiając zastosowane rozwiązania technologiczne. Zasadniczo stworzenie takiej produkcji nie jest tanie, ale niektórzy poszli na całego. Jaka jest najdroższa gra w historii i ile na nią wydano? Pora to sprawdzić.

Która produkcja to najdroższa gra w historii?

Koszta związane z grami wideo mocno wzrosły w ciągu ostatnich lat. Nie mam tu na myśli wyłącznie tego, co płacimy za pudełko z grą w sklepie. W górę poszły same wydatki związane z produkcją tytułów. Nad grami pracuje coraz więcej deweloperów, proces produkcyjny często się wydłuża, a do tego wszystkiego dochodzą choćby kwestie związane z marketingiem, które często pochłaniają grube miliony.

O jakich kwotach mówimy, biorąc pod uwagę cały proces produkcji i promowania tytułu? Te kształtują się różnie, ale śmiało można stwierdzić, że są to koszta rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset milionów dolarów. To naprawdę sporo! No dobra, a jaka jest najdroższa gra w historii naszego ulubionego medium? Rzućmy okiem na ranking — uwaga, kwoty robią wrażenie!

Najdroższe gry wideo:

Red Dead Redemption 2 – 370-540 milionów dolarów Cyberpunk 2077 – 316 milionów dolarów Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) – 240-250 milionów dolarów (ok. 200 mln na marketing) GTA V – 265 milionów dolarów Star Wars: The Old Republic – 200 milionów dolarów Halo 2 – 120 milionów dolarów Marvel’s Avengers – 170 milionów dolarów Destiny – 140 milionów dolarów Dead Space 2 – 120 milionów dolarów Final Fantasy VII – ponad 100 milionów dolarów

Bezsprzecznie numerem jeden pozostaje Red Dead Redemption 2 ze swoich ogromnym, zróżnicowanym światem, bogatą historią, cudowną grafiką i… W zasadzie wszystkim tym, co cenimy w grach wideo. W tym wypadku koszta mogą być uzasadnione w pełni, bo gra jest po prostu gigantyczna. Nie dziwi aż tyle pieniędzy pochłoniętych przez produkcję, gdy mowa o tytule takiej klasy.

Coś jednak mi podpowiada, że wkrótce pierwsze miejsce w rankingu przypadnie komuś innemu. Tak, dobrze myślicie — chodzi mi o GTA 6!

