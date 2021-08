Twórcy The Witcher: Nightmare of the Wolf wyjaśniają, dlaczego zrobili z Vesemira ciacho

Osoby związane z produkcją filmu Wiedźmin: Zmora Wilka postanowiły wytłumaczyć, co kryje się za atrakcyjnym wyglądem głównego bohatera.

Fani dzieł z serii The Witcher kojarzą Vesemira jako starszego mężczyznę. Nic dziwnego – wiedźmin jest mentorem Geralta, więc trochę na świecie musiał żyć. Każdy fan uniwersum Andrzeja Sapkowskiego zapewne już słyszał o tym, że Netflix tworzy film animowany, w którym główną postacią jest właśnie Vesemir. Jednak wygląd bohatera jest rozbieżny z tym, co wiemy na jego temat.

Na do tej pory zaprezentowanych filmikach i screenach widzieliśmy, że Netflix uczynił wiedźmina atrakcyjnym fizycznie i młodym. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to reżyser i producent wykonawczy projektu Kwang Il Han w rozmowie z SYFY WIRE wyjawił, że chodziło o to, by Vesemir nie był zanadto przystojny, ale by wyglądał całkiem nieźle i atrakcyjnie, bo to przecież główny bohater.

Ponadto, jak podaje autor scenariusza i producent Beau DeMayo, autorzy chcieli stworzyć zupełnie innego bohatera niż Geralt. Główne postaci w Wiedźminie: Biały Wilk, Yennefer i Ciri – bawią się w rodzinę. Natomiast młody Vesemir jest trochę bufonem, a trochę casanovą – właśnie dlatego, że Geralt nim nie jest.

Natomiast co dotyczy młodego wieku Vesemira, to tutaj dużo łatwiej o uzasadnienie. Akcja Nightmare of the Wolf rozgrywa się kilkaset lat przed głównymi wydarzeniami z literatury, gier i seriali z Geraltem. Fabularnie jest to prequel, więc przedstawienie Vesemira jako młodzieńca w sile wieku jest jak najbardziej na miejscu.

Wiedźmin: Zmora Wilka wyląduje na Netfliksie już 23 sierpnia. A skoro już tu jesteście i czytacie tego newsa, to zapewne interesujecie się też drugą produkcją platformy, czyli The Witcher z Henrym Cavillem. Warto przypomnieć, że kolejne odcinki cyklu zadebiutują 17 grudnia.