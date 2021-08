Wiedźmin: Zmora Wilka w pierwszych recenzjach. „Chcę więcej Vesemira w moim życiu”

Na kilka dni przed oficjalną premierą The Witcher: Nightmare of the Wolf w internecie pojawiają się pierwsze opinie na temat animacji. I są one pochlebne.

Wiedźmin: Zmora Wilka debiutuje na Netfliksie już w przyszły poniedziałek 23 sierpnia. Niemniej już teraz w sieci można przeczytać pierwsze recenzje produkcji.

Film jest prequelem do tej pory powstałych opowieści o Białym Wilku. Opowiada o losach Vesemira, czyli nauczyciela Geralta. Redaktor ComicBook.com ocenił produkcję na 5/5, nazywając ją uroczym wstępem do świata z opowieści Andrzeja Sapkowskiego i serii filmów i gier. Autor uważa, że każdy powinien obejrzeć Zmorę Wilka – i sam liczy na więcej Vesemira w jego życiu.

Zdaniem przedstawiciela GamesRadar.com Bradleya Russella tytuł podąża tam, gdzie The Witcher boi się iść. Historia jest mroczniejsza, a świat brutalny; spotykamy tu masę potworów, z którymi bohater walczy, wypruwając im flaki i odcinając części ciała. Generalnie w opinii krytyka film nie jest idealny, ale zasługuje na mocne 4/5.

Według Nerdist.com Nightmare of the Wolf opowiada spójną, poruszającą historię z dobrym tempem i elementami rozrywkowymi. Autor określa animację jako pozycję obowiązkową dla fanów serialu. – Pytaniem nie jest, czy powinniście to obejrzeć. Pytaniem jest, kiedy Netflix zrobi więcej anime z serii The Witcher – stwierdził Michael Walsh, oceniając tytuł na 4/5.

Z kolei Sam Baranti z AVClub.com uważa, że Zmora Wilka jest dobrą przystawką dla drugiego sezonu wspaniałego serialu z Henrym Cavillem. Animacja podobno nie dorasta do pięt trio „Geralt, poeta i czarodziejka”, ale oferuje inną perspektywę patrzenia na uniwersum; to samo w sobie jest wartościowe. Recenzent pisze, że najsłabszym punktem animacji jest przewidywalna fabuła. Tytuł uzyskał od AVClub.com ocenę B-, co odpowiada zakresowi 75-79 procent.