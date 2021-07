Wiedźmin: Zmora Wilka – znamy polską obsadę, pokazano głównych bohaterów

Netflix wyjawił, kogo usłyszymy w rodzimej wersji animacji o Vesemirze. Oprócz tego opublikowano screeny prezentujące główne postacie.

Znamy członków obsady głosowej nadchodzącej produkcji The Witcher: Nightmare of the Wolf. Narratorem w filmie będzie lektor Piotr Borowiec. Głównemu bohaterowi głosu użyczy Kamil Pruban. W projekcie usłyszymy również aktorów Ewę Kanię (Lady Zerbst), Ewę Prus (Tetra) i Marka Karpowicza (Deglan).

Jak informowano wcześniej, autorem scenariusza do Zmory Wilka i producentem projektu jest Beau de Mayo, a reżyserem – Kwang Il Han ze Studia Mir. Nad produkcją czuwa również Lauren Schmidt Hissrich, którą zapewne wielu z was kojarzy z prac nad serialem The Witcher.

Na poprzednich materiałach mogliśmy zobaczyć głównego bohatera. Teraz dorzucono grafiki przedstawiające pozostałe ważne postaci. Publikujemy je poniżej.

The Witcher: Nightmare of the Wolf zadebiutuje na Netfliksie już 23 sierpnia. Produkcja opowie o losach Vesemira – wieloletniego nauczyciela Białego Wilka. Akcja filmu będzie rozgrywać się na długo przed tym, jak mentor Geralta zaczął go uczyć.

Przy okazji warto przypomnieć, że poznaliśmy też dokładną datę debiutu drugiego sezonu serialu The Witcher z Henrym Cavillem. Kolejne 8 odcinków cyklu ukaże się na Netfliksie już 17 grudnia.

Vesemir

Deglan

Lady Zerbst

Tetra