Netflix przypomina, że już niebawem na jego platformie pojawi się film animowany Wiedźmin: Zmora Wilka. Na nowym zwiastunie zobaczycie między innymi Vesemira jeszcze przed staniem się zabójcą potworów.

Premiera animacji odbędzie się już 23 sierpnia, a w główną rolę oczywiście wcieli się nauczyciel i dobry przyjaciel Geralta z Rivii. Na Waszych ekranach Vesemir jednak pojawi się w znacznie młodszej formie niż w tej znanej serii gier. Zobaczcie sami, co takiego wyczynia wraz ze swoimi sprzymierzeńcami i wrogami:

Jak widać, najpewniej w filmie zobaczymy bunt przeciwko Wiedźminom ze strony rasy ludzkiej. Miło jest zobaczyć znacznie więcej wojowników podobnych Vesemirowi i osobiście liczę, że wątek „ludzie VS Wiedźmaki” będzie grał pierwsze skrzypce. Choć wspominałem o tym wcześniej, muszę to jeszcze raz zaznaczyć. Bardzo podoba mi się kreska w filmie – ta przypomina mi tę z Legendy Korry.

Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać Wiedźmin: Zmora Wilka i z niecierpliwością czekam na debiut tej animacji. Pokładam w niej duże nadzieje, dlatego liczę, że twórcy sprostają moim i innych oczekiwaniom. Poczekajmy jeszcze równo dwa tygodnie i przekonamy się o tym na własne oczy.

Co sądzicie o świecie Sapkowskiego w formie animowanej? Nie macie nic przeciwko, a może Was to odrzuca? Pochwalcie się swoimi opiniami w komentarzach.