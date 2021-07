Pierwszego dnia WitcherCONu poznaliśmy dokładną datę debiutu The Witcher: Nightmare of the Wolf. Film animowany trafi na Netfliksa już 23 sierpnia.

O tym, że platforma tworzy produkcję animowaną w uniwersum Wiedźmina, wie każdy fan Białego Wilka. Teraz przychodzi czas na ujawnienie kolejnych faktów na temat filmu. Na WitcherCONie dowiedzieliśmy się, że Zmora Wilka wyląduje na Netfliksie 23 sierpnia. Ogłoszenie ubogacono trailerem z główną postacią. Filmik publikujemy poniżej.

Na temat The Witcher: Nightmare of the Wolf wiemy już trochę. Przede wszystkim na początku ubiegłego roku producent poinformował, że animacja nie opowie kolejnej historii Geralta. Zamiast tego, produkcja skupi się na Vesemirze, wieloletnim nauczycielu Białego Wilka. Akcja filmu będzie rozgrywać się na długo przed tym, jak mentor Geralta zaczął go uczyć.

A przy okazji warto przypomnieć, że pierwszego dnia WitcherCONu poznaliśmy też dokładną datę debiutu drugiego sezonu serialu The Witcher z Henrym Cavillem. Kolejne 8 odcinków cyklu zadebiutuje już 17 grudnia. Ale to jeszcze nie wszystko – dalsze nowości na temat produkcji Netfliksa i gry zostaną zaprezentowane dzisiaj wieczorem podczas drugiej części konferencji.