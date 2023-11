Sapkowski podaje datę premiery nowego książkowego Wiedźmina. „Zmusili mnie do kontynuacji”

Andrzej Sapkowski jakiś czas temu oficjalnie zapowiedział nową książkę z serii Wiedźmin (tak, piszę o tej serii, która istnieje dzięki jednemu słowu). Niedawno był gościem specjalnym na wiedeńskim Comic Con, gdzie poruszył temat procesu twórczego i sagi wiedźmińskiej. Nie mógł oczywiście milczeć na temat oczekiwanej, kolejnej części książkowego cyklu.

Sapkowski podaje przy tym dwie potencjalne daty debiutu. Dwie, bo najpierw książka trafi na rynek polski, aby później doczekać się międzynarodowej premiery. Jak podaje serwis Gazeta.pl, mowa najpierw o premierze pod koniec 2024 roku, jeżeli chodzi o debiut w Polsce, a także początek 2025 roku, w przypadku przetłumaczonego wydania.

Zrobili serial na podstawie jednego opowiadania. Zmusili mnie do kontynuacji. Nie narzekam. Teraz dzięki temu mam na czynsz. – powiedział Sapkowski

Jednocześnie warto pamiętać, że CD Projekt RED dłubie nad autorską kontynuacją serii, w postaci Wiedźmina 4 (i powrotu do legendy dzięki remake’owi „jedynki”). To jednak nie koniec, bo nadal powstają nowe sezony serialu od Netfliksa, choć już z innym aktorem. Co ciekawe, produkcja może być coraz bliżej nieuchronnego zakończenia wraz z ostatnim sezonem. Tymczasem czekamy na to, co w uniwersum wymyśli jeszcze jego twórca, Andrzej Sapkowski.