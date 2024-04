Takiego easter egga z Wiedźmina się tu nie spodziewaliście. Gracze są w szoku

Wiedźmin pojawił się w formie easter egga w miejscu, w którym nigdy byście się go nie spodziewali. Chodzi o popularną aplikację do nauki języków, Duolingo.

Z drugiej strony wieloletni fani apki też nie powinni czuć się szczególnie zaskoczeni. Raz na jakiś czas da się natrafić na nawiązanie lub delikatne “prztyczki” w kierunku popularnych filmów, gier czy seriali. Wiedźmina jednak jeszcze nie było!

Wiedźmin w Duolingo

Jeśli korzystacie z “zielonej” aplikacji do nauki języków, z pewnością wiecie, że niektóre zwroty, które szlifujemy w trakcie kursu, bywają dość dziwaczne. Część z nich to wręcz absurdalne stwierdzenia w stylu tłumaczenia zdań “Kot ma na głowie garnek”. Część z takich dziwnych poleceń to easter eggi, nawiązujące do popkultury. Jeden z graczy na Reddicie pochwalił się odnalezieniem bezpośredniego nawiązania do książek z cyklu Wiedźmin w apce!

“Panna młoda jest kobietą, a pan młody to jeż” – bez wątpienia nawiązuje do wątku Jeża z Erlenwaldu, w momencie jego ślubu z Pavettą. To właśnie na uczcie w Cintrze wiedźmin Geralt poznaje prawdziwą naturę “jeżotwarzego” rycerza. Oczywiście można byłoby uznać, że to zadanie w Duolingo to jedynie przypadek, ale twórcy aplikacji jednoznacznie przyznali, że to celowe działanie.

Duolingo słynie z dziwnych i zabawnych zdań w naszych kursach, ale kryje się za nimi prawdziwa wartość edukacyjna. Czasami celowo umieszczamy w naszych treściach odniesienia do anime, gier lub innych popkulturowych treści, aby pomóc połączyć naukę języka z pasjami i zainteresowaniami ludzi. – powiedział rzecznik Duolingo serwisowi IGN

Aplikacja już wcześniej pozwalała na naukę starovalyriańskiego z Gry o Tron czy współpracę z Crunchyroll w celu nauki najbardziej potrzebnych zwrotów z języka japońskiego dla fanów mangi lub anime.

