Wiedźmin 1 otrzyma Remake. Czym jest projekt Canis Majoris? Wszystko, co wiemy o grze

Wiedźmin Remake – co to za gra?

Pierwszy Wiedźmin od CD Projekt RED ukazał się na rynku w 2007 roku. Próby stworzenia gry na podstawie popularnej serii książek były podejmowane wcześniej, ale dopiero „Redzi” doprowadzili projekt do końca, serwując nam możliwość wcielenia się w Geralta. Od premiery gry minęło już sporo czasu, a sama produkcja mocno się zestarzała. Dziś grafika nie robi już wrażenia, a i sam system walki pozostawia wiele do życzenia. To idealny powód, aby stworzyć grę od nowa.

I właśnie teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że deweloperzy pracują nad stworzeniem prawdziwego remake’u kultowej już gry. Projekt o nazwie Canis Majoris oznacza, że będziemy mogli ponownie przeżyć przygodę sprzed lat — ale w zupełnie nowym, lepszym wydaniu. Co wiemy o grze na ten moment?

Wiedźmin 1 Remake powstanie na silniku Unreal Engine 5 i zapewni nowoczesna, zachwycającą grafikę;

Za produkcję gry odpowiada studio Fool’s Theory, w którym pracują m.in. autorzy oryginalnej gry;

Do premiery pozostało sporo czasu. Obecnie gra jest w fazie wczesnej produkcji;

W grze będzie otwarta mapa, a nie bardziej zamknięte lokacje, jak w oryginale;

Obecnie brak większej liczby szczegółów. Wynika to z faktu, że gra jest jeszcze daleka od ukończenia. To oczywiste, że więcej jest niewiadomych niż pewników, choć i tak cieszy oficjalna zapowiedź gry. Po tylu latach dobrze będzie wrócić do znanego tytułu, który został odpowiednio odświeżony.

Cieszy nas na pewno to, że marka Wiedźmin w najbliższych latach mocno urośnie. Remake „jedynki” to jedno, ale powstanie również np. gra online z otwartym światem w popularnym uniwersum. Wiedźmina nigdy za wiele — a doskonale wiemy, jak dobrej jakości są to gry. Oby ten aspekt nie uległ zmianie. Choć w to chyba nikt nie wątpi, prawda?