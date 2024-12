Andrzej Sapkowski wcale nie gardzi grami. “To wszystko jest absolutną nieprawdą”

Od dawna mówi się, że Andrzej Sapkowski gardzi grami wideo i ogólnie jest to nich negatywnie nastawiony. W ostatnim wywiadzie z Gazetą Wyborczą postanowił niejako sprostować takie postrzeganie jego persony, tłumacząc, iż jest nieprawdziwe.

Twórca marki “Wiedźmin” wcale nie gardzi grami

Jedna z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych postaci dla polskiej literatury nowożytnej to postać niezwykle osobliwa i kontrowersyjna. A przynajmniej w oczach wielu fanów gier wideo czy innych form współczesnej rozrywki. W przeszłości wiele mówiono o tym, jakoby Sapkowski negatywnie postrzegał gry, jak i samych graczy. Sam przecież niegdyś stwierdził, że to właśnie produkcje CD Projekt RED narobiły mu “mnóstwo smrodu i g***a”.

W rozmowie z Gazetą Wyborczą wyjaśnia jednak, że to niejako wina samych fanów, którzy tak zaczęli go postrzegać. Redakcja GW zapytała pisarza o możliwe ostudzenie stosunków z graczami – zwykło się jednak uważać, że to właśnie sam autor krytykował rozgrywkę, gry i graczy. Dla niego to jednak “robienie z igły widły” a w zasadzie to tak naprawdę “fandom nie jest bez winy”.

Z prostego faktu, że w ogóle nie grywam w gry, wyciągnięto pochopny wniosek, że gry jako zjawisko kontestuję, są mi wstrętne, pogardzam tak grami, jak i grywaniem, graczy jako takich też mam w pogardzie, a wytwórców gier to już szczególnie, tudzież bezbrzeżnie nienawidzę. To wszystko jest absolutną nieprawdą i czczym wymysłem, toteż i pojednywać się z nikim nie myślę i nie mam powodu. – zaznaczył pisarz

W ten sposób niejako wyjaśnia on – jakby nie patrzeć – plotki właśnie o jego negatywnym nastawieniu do wirtualnej rozrywki. I coś w tym może być, skoro istnieje spora szansa na to, że w pracach nad Wiedźminem 4 brał udział choćby w roli konsultanta, choć nie zostało to potwierdzone. Z pewnością jednak był z wizytą w studiu, z którym wcześniej łączyły go co najwyżej oziębłe stosunki. Aktualnie pisarz wydał swoją najnowszą powieść – Rozdroże Kruków. Obecnie planuje kolejne.

Źródło: Gazeta Wyborcza