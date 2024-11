Wiedźmin: Rozdroże Kruków oficjalnie. Znamy datę premiery i opis fabuły

Wiedźmin powraca w oczywistej od ponad roku formie – nowej książki nienależącej do głównej pentalogii, ale za to autorstwa całego tego uniwersum, Andrzeja Sapkowskiego. W sierpniu bieżącego roku pisarz potwierdził, że ukończył jej pisanie, więc możliwa premiera była tylko kwestią czasu.

Wiedźmin: Rozdroże Kruków oficjalnie

W końcu nadszedł wiekopomny dzień i oficjalnie poznaliśmy tytuł nowej powieści od popularnego pisarza fantasy. Wiedźmin: Rozdroże Kruków to kolejna historia, w której centrum znajduje się Geralt z Rivii – uwielbiany łowca potworów. Przy okazji ujawniono, że datę premiery wyznaczono na… jeszcze ten miesiąc! Tak, powieść ukaże się już 29 listopada w wydaniu papierowym. Jeśli chodzi o e-booka, będziecie mogli go kupować od 1 grudnia.

Gdzie kupić nową książkę Andrzeja Sapkowskiego? Zamówienia przedpremierowe już wystartowały. Zgaduję, że zainteresowanie będzie finalnie bardzo duże, więc polecam zaopatrzyć się w swój egzemplarz. Nie znamy nakładu, więc nie wiemy, czy faktycznie mogą pojawić się problemy z dostępnością, ale na pewno cena nie jest szczególnie wygórowana.

O czym opowie nowa historia? Z opisu wynika, że cofniemy się do młodzieńczych lat Geralta, więc z pewnością nie ma co liczyć na kontynuację jego historii, a podróż w przeszłość, gdy dopiero szkolił się w swoim fachu. To chyba sensowny krok, aby nie namieszać w pięcioksięgu.

Tym razem arcymistrz polskiej fantasy cofa się do młodzieńczych lat Geralta, który stawia dopiero pierwsze kroki w wiedźmińskim fachu i musi sprostać licznym wyzwaniom. Uzbrojony w dwa runiczne miecze, zwalcza potwory, ratuje niewinne dziewice i pomaga nieszczęśliwym kochankom. Zawsze i wszędzie stara się przestrzegać niepisanego kodeksu, który przejął od swoich nauczycieli i mentorów. Jak to zwykle bywa, życie nie szczędzi mu rozczarowań – młodzieńczy idealizm raz po raz zderza się z rzeczywistością. Opowieść trwa. Historia nie kończy się nigdy…

Oto słowa Proroka: zaprawdę powiadam wam, że nastanie chaos w wielu miejscach i ogień często będzie wybuchał. Słońce rozjaśni się w nocy, a księżyc w ciągu dnia, gwiazdy zaś zaczną spadać. Krew będzie ciec z drzewa, a kamień wyda głos. Dzikie bestie będą atakować, a niewiasty brzemienne będą rodzić potwory. I oto sprawdziło się proroctwo i oczom naszym stało się ono widome: niewiasty porodziły potwory. Wiedźmini są tymi potworami, heroldami chaosu i zguby. Anonim. Monstrum albo wiedźmina opisanie. – czytamy w opisie

Warto również podkreślić, iż chętnie na pierwsze fragmenty powieści mogą skierować się do czasopisma Nowa Fantastyka. Już od dzisiaj w kioskach możecie znaleźć nowy numer, w którym pojawił się krótki, pierwszy fragment. Przy okazji potwierdzono, że powstają równocześnie nowe komiksy ze świata Wiedźmina.

Źródło: Facebook