Wiedźmin 4 oficjalnie “największą” grą CD Projekt RED. Projekt wkrótce w kolejnej fazie rozwoju

Wygląda na to, że Wiedźmin 4 to “największa” gra powstająca w CD Projekt “pod względem wielkości zespołu, ale także postępu trwających prac”.

Projekt Polaris, czyli gra kolokwialnie zwana Wiedźminem 4 znajduje się obecnie w najbardziej zaawansowanej fazie rozwoju w CD Projekt RED. To także największy projekt studia w tym momencie, ze względu na liczbę pracujących nad nim ludzi.

Wiedźmin 4 “Wielki”

Niedawno CD Projekt RED ponownie podzielił się swoimi planami na przyszłość oraz postępami prac w związku z wieloma zmierzającymi do nas tytułami. Oczywiście na pierwszym miejscu znajdziemy Wiedźmina 4, czyli grę, która obecnie jest “największa”. Zdaniem firmy, chodzi tu przede wszystkim o liczbę pracujących nad nią pracowników oraz postęp prac. To dość jednoznacznie potwierdza coś, co było wiadome w zasadzie od pewnego czasu – to kolejna premiera od deweloperów. Wszak przygotowują oni swoje własne IP, nowego Cyberpunka i być może coś jeszcze (Wiedźmin Remake to kwestia Fool’s Theory). Aha, no i jest też spin-off Wiedźmina!

Na zaprezentowanym poniżej wykresie widać obecny podział prac w studiu. Teraz nikt nie pracuje już nad Cyberpunkiem 2077, a znaczna część zespołu przeszła do projektu Polaris (czwartej części Wiedźmina). Nowy Cyberpunk również wzbogacił się o kolejną pomoc (Orion), to samo tyczy się tajemniczego projektu Syrius oraz Hadar (własne IP).

Całościowo nie ma szczególnie dużej różnicy w stosunku do poprzedniego wykresu, ale postęp i tak widać gołym okiem. Szczególnie że Adam Badowski niedawno prognozował, iż nad nowym Wiedźminem będzie pracowało ponad 400 pracowników mniej więcej w połowie roku. Skoro już teraz udało się przekroczyć tę barierę, produkcja najwyraźniej postępuje bez żadnych przeszkód. Co ciekawe, firma ma nadzieję “przejść do kolejnej fazy rozwoju w drugiej połowie roku”.

Firma jednak nie zamierza niebawem wypuszczać żadnych materiałów, a na wszystko trzeba czekać, aż projekt znajdzie się bliżej możliwego wydania. W praktyce mówimy nawet o kilku latach, głównie ze względu na to, że twórcy pracują na nowym silniku, do tego nad kompletnie nową grą. Gdy jednak uda im się stworzyć “podstawy” i opanować technologię, kolejny gry powinny powstawać szybciej.

Źródło: PC Gamer