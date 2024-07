Wiedźmin 3 ma tonę zadań, o których nie wiedzieliście

Modyfikacje to świetna sprawa. I nie chodzi tu wyłącznie o te, które dodają nowe rzeczy, ale również o takie, które w łatwy sposób uatrakcyjniają rozgrywkę, szczególnie dla tych, którzy mają za sobą setki godzin, a nadal nie odkryli wszystkiego.

Wiedźmin 3 dostał “nowe” zadania

Kontynent w Wiedźminie 3 to absolutnie gigantyczna kraina, usiana questami, sekretami i innymi atrakcjami praktycznie na każdym kroku. Do tego stopnia, że mapa stała się niemal memiczna, zalewając graczy różnego rodzaju znacznikami dosłownie do kilka metrów. Może nie jest to najwygodniejszy sposób na zainteresowanie gracza, lecz dla niektórych nieodzowny, aby można było doświadczyć wszystkiego, co przygotowali twórcy.

Niestety do tej pory było sporo atrakcji, o których większość graczy zapewne nawet nie wie, jeśli nie zwiedziła pokaźnej mapy wzdłuż i wszerz. Niektóre drobne zadania, wyzwania czy interesujące miejsca nie były w ogóle zaznaczone na mapie. Deweloperzy mogą oczywiście tłumaczyć się, iż taki był zamysł. Gracze w końcu czują nagrodę za znalezienie czegoś, co nie zostało im wyłożone na tacy.

Tylko że część fanów nie za bardzo kwapi się do mozolnego przeszukiwania olbrzymiej mapy. I wtedy wkracza modyfikacja “The Witcher 3 Quest Extended”. Jej twórca dodał do dziennika zadań questy, które wcześniej z różnych powodów nie były w nim widoczne. Łącznie mówimy o aż 17 zadaniach, zapewne przez większość graczy kompletnie przeoczonych, a obecnych w grze od dawna.

Część zadań prowadzi do ciekawych interakcji, z których nawet mogliście nie zdawać sobie sprawy. Inne z kolei mogą zaoferować ekskluzywne nagrody w postaci nowego wyposażenia. Wśród zadań nie brakuje questów związanych z grą w Gwinta, poszukiwaniem wyposażenia czy craftingiem.

Niedawno moderzy przywrócili również usunięte zakończenie gry – obejrzycie je w tym miejscu.

Źródło: Nexus Mods