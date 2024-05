CD Projekt RED skupia się na autorskiej marce. Twórcy są podekscytowani projektem Hadar

CD Projekt RED to nie tylko Wiedźmin 4 czy nowy Cyberpunk Orion. To także Project Hadar, który stanowić ma coś zupełnie nowego w portfolio firmy.

Ja wiem, że wszyscy nie możecie doczekać się Wiedźmina 4. Równolegle powstaje również remake pierwszej części, poboczna gra tworzona przez The Molassess Flood oraz Cyberpunk Orion. Wszystko to zapowiada się świetnie, szczególnie że twórcy niejako “odkupili” swoje winy. Ale w rękawie mają potencjalnego asa.

CD Projekt RED mówi o Project Hadar

Już od jakiegoś czasu wiemy, że tajemniczy Project Hadar to całkowicie nowa marka, zupełnie nowe IP wykreowane wewnętrznie w polskim studio. Do tej pory deweloperzy korzystali raczej z już ustalonych ram różnych światów. Grę Wiedźmin oparli przecież na książkach Andrzeja Sapskowskiego, a Cyberpunk powstał na bazie systemu RPG od Mike’a Pondsmitha.

Tylko że teraz studio ma już spore doświadczenie w kreowaniu wielkich światów i nowych wrażeń. Tym bardziej ciekawi nas, co takiego szykują w ramach wspomnianego już projektu o kryptonimie Hadar. Wiemy przynajmniej, że nie będzie to “kosmiczny horror w feudalnej Japonii”, co samo CDPR przyznało wcześniej.

Redakcja GamesRadar w trakcie wydarzenia Digital Dragons rozmawiała z Marią Mazur, quest designerką z CD Projekt RED. Co ciekawe, jest ona najbardziej podekscytowana właśnie tym projektem.

Byłam bardzo szczęśliwa, słysząc, że zamierzamy stworzyć własne IP, czuję, że ma to sens, biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi pracuje nad warstwą fabularną czy artystyczną. To byłoby marnotrawstwo, nie inwestując tego wszystkiego w coś nowego lub coś, co pochodzi bezpośrednio od nas. Jestem bardzo podekscytowana Hadarem. – powiedziała Mazur

To zrozumiałe – twórcy mają spore doświadczenie w tworzeniu nowych elementów już istniejących światów, lecz to właśnie powołanie nowego uniwersum do życia wydaje się najtrudniejszym zadaniem. Czas pokaże, czy CD Projekt RED uda się stworzyć własną, bestellerową markę.

Źródło: GamesRadar