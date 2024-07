Wiedźmin 4 pierwszą tak dobrze działającą grą na UE5? “Tylko CD Projekt RED” może to zrobić

Żeby nie było – to nie są moje słowa, a specjalisty technologicznego od gier wideo i silników graficznych z Digital Foundry. Alex z grupy Digital Foundry uważa, że tylko CD Projekt RED może naprawić kluczowy problem UE5.

Wiedźmin 4 rewolucją na Unreal Engine 5

CD Projekt RED oficjalnie odszedł od rozwijanego przez lata REDEngine i choć to gorzkie wieści (bo silnik sam w sobie jest imponujący) to jednak dobre z perspektywy deweloperów. Wiedźmin 4 i nowy Cyberpunk powstają więc na Unreal Engine 5 i to ze wsparciem Epica. W zasadzie to dopiero co pisałem o tym, że Cyberpunk 2077 Orion może okazać się graficzną rewolucją.

Teraz jednak słowa o możliwym postępie technologicznym nie są moje, a redaktora z Digital Foundry. To grupa technologicznych specjalistów, którzy ochoczo analizują i komentują nowe i nadchodzące gry pod kątem wykorzystanych technologii. W krótkim filmie na YouTubie jeden z nich przybliża temat możliwej rewolucji. Jego zdaniem, tylko CD Projekt RED może to osiągnąć.

Chodzi bowiem o wyeliminowanie jednego z największych problemów Unreal Engine 5, czyli traversal stutteringu. To niby trwające ułamki sekundy, ale jednak dostrzegalne i mocno wpływające na doświadczenie mikro-ścięcia wyraźne przy przemierzaniu świata gry. Współczesna bolączka Unreal Engine 5 do tej pory nie doczekała się definitywnego rozwiązania. Zdaniem DF to właśnie CDPR może naprawić sytuację. “Jeśli ktoś może to naprawić, to jest to CD Projekt Red” – mówi redaktor.

Praktycznie każda współczesna gra z otwartym światem oparta na Unreal Engine 5 ma problem z zacinaniem. Dlatego też wiele osób twierdziło, że silnik ten nie nadaje się do tytułów open world. Podczas panelu CD Projekt RED na Unreal Fest twórcy omawiali właśnie problem zacinania w grach na UE5 i obiecali, że dążą do jego wyeliminowania. Wiemy przynajmniej, że coś w tym kierunku jest robione. Co więcej, potencjalnie osiągniecie twórców może przełożyć się na wyeliminowanie tego problemu na dobre, także w innych grach opartych na silniku. Oby!

