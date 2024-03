Będzie więcej gier Wiedźmin i Cyberpunk. Studio zdradza plany

CD Projekt RED rozważa licencjonowanie marek Wiedźmin i Cyberpunk zewnętrznym deweloperom. Tyczy się to przede wszystkim gier mobilnych.

Wszyscy czekamy na Wiedźmina 4 i nowego Cyberpunka, ale CDPR ma jeszcze większe plany związane z tymi markami. I choć niektórym mogą się nie spodobać, brzmią naprawdę sensownie.

Wiedźmin i Cyberpunk z grami mobile

Rodzimy hit fantasy dostał już gry mobilne i poboczne projekty, w tym choćby grę strategiczną czy popularnego naśladowcę Pokemon GO. Być może polskie studio widzi w tym szansę na dalszy rozwój i ekspansję marki na nowe terytoria. Przy czym nie chcą robić tego sami, a zamierzają “wysłużyć” się zewnętrznymi producentami. Zapewnienie to padło w trakcie ostatniego spotkania finansowego.

W trakcie spotkania Dyrektor generalny dewelopera Michał Nowakowski został zapytany o to, czy studio rozważa “wypożyczanie” licencji innym twórcom. Co ciekawe, dotyczy to przede wszystkim gier mobilnych, które – jak zresztą wiadomo – są dziś prawdziwym źródłem czystego zysku, o ile tylko uda się zainteresować nimi graczy.

Odpowiedź jest dość prosta. Odpowiedź brzmi: tak, rozważamy taki ruch. W rzeczywistości prowadziliśmy rozmowy dotyczące takich możliwości. Nie mamy jeszcze nic do ogłoszenia, ale kiedy nadejdzie czas, chcielibyśmy to zrobić. – odparł Nowakowski (za VGC)

Studio ma więc plany na to, jak rozrosnąć serie Wiedźmin czy Cyberpunk na jeszcze więcej tytułów, w tym gry mobilne. “Ale nie ma z góry zaprojektowanego modelu biznesowego, na który patrzymy w tym przypadku, czy to jednorazowego, czy dzielonego zysku. To już inna historia. Ale kiedy nadejdzie czas, na pewno podzielimy się informacjami” – dodaje prezes.

Źródło: https://www.videogameschronicle.com/news/cd-projekt-is-considering-licensing-out-its-cyberpunk-or-the-witcher-ip-to-mobile-developers/