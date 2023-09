Wiedźmin 3: Czas Miecza i Topora to ponad 100 rzeczy wyciętych z poprzednich części serii

Oto gigantyczny projekt, nad którym prace trwały kilka miesięcy. Możesz go pobrać w formie moda do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Przywraca tonę wyciętej zawartości.

Wiedźmin 3 otrzymał kolejną modyfikację, która zasługuje na duże uznanie. Projekt nosi nazwę Content Expansion – Time of the Sword and Axe. Jeśli się Wam spodoba, poniżej znajdziecie link do pobrania.

Wiedźmin 3: Czas Miecza i Topora – co wprowadza do gry?

Autor moda udostępnia nam ogromny pakiet, który przywraca mnóstwo wyciętej zawartości i przedmiotów, a także rzeczy z poprzednich gier uniwersum.

Jak wspomina twórca pakietu, pracował nad nim kilka miesięcy. Tłumaczy, że paczka zawiera ponad sto dodatków, z których dziewięćdziesiąt to przywrócone treści z Wiedźmina 3 lub poprzednich gier.

Zintegrowałem także wszystkie mody przywracające wyciętą zawartość, przy których nie współpracowałem z innymi autorami. Dzięki temu możesz mieć wszystko w jednym, zgrabnym pakiecie. Dodatkowa zawartość obejmuje przedmioty alchemiczne ze wszystkich trzech gier, broń ze wszystkich trzech gier, nowe schematy do odkrycia, system picia z Wiedźmina 1, który został wycięty z Wiedźmina 2 i mnóstwo innych.

Pełny spis dodanych do gry atrakcji jest tak obszerny, że autor moda sporządził plik PDF, w którym je wymienia. Podkreśla jednak, że pozostawił nam do odkrycia kilka dużych tajemnic, których nie udokumentował. Czekają one na wytrwałych graczy, którzy sięgną po modyfikację.

Wspomnianego PDF-a oraz omawianą paczkę pobierzesz pod tym adresem.