Wiedźmin 3 ze zmianami dla Triss i Yennefer. Jest moc

Mamy coś nowego dla osób, które wciąż bawią się przy Dzikim Gonie. Nieważne, czy jesteś w team Triss, czy w team Yennefer, ważne żebyś miał zainstalowaną grę Wiedźmin 3 na PC.

Nie będziemy tutaj roztrząsać odwiecznego dylematu, czy lepsza jest rudowłosa Triss Merigold, czy też może Yennefer z Vengerbergu. Zamiast tego pokażemy Wam nowe mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon, które możecie zainstalować dla obu czarodziejek. Przy czym ten dla Yenn zdobył bardzo dużą popularność i od pewnego czasu znajduje się w TOP pobieranych plików wśród wiedźmińskiej społeczności nexusmods.

Wiedźmin 3 z czarującymi zmianami dla czarodziejek

Obie modyfikacje dotyczą wyglądu dziewczyn. W przypadku Yennefer dostaliśmy poprawioną wersję bardzo starego, lecz kapitalnego projektu odświeżającego tekstury twarzy. Na jego bazie powstał mod El Yennefer Redux. Ta wersja wykorzystuje starsze tekstury, jednak nie zmienia podstawowych cech Yennefer, takich jak kształt ust czy makijaż brwi i oczu, dzięki czemu wygląd czarodziejki jest bliższy oryginałowi. Efekt porwał graczy i pobierają moda jak szaleni.

Z kolei Triss Merigold otrzymała modyfikację z krótszymi kręconymi włosami, w których wygląda prześlicznie. Na załączonych screenach oraz filmiku możecie jednak zobaczyć nie tylko to, lecz również piękną słowiańską suknię. Swoją drogą, można ją zainstalować również dla Yennefer, choć bardziej pasuje do charakteru rudowłosej czarodziejki. Dla Yenn mamy coś bardziej szykownego, czyli nowy projekt Spooky Sorceresses wprowadzający do gry Wiedźmin 3 długą elegancką suknię w trzech kolorach.

Na drugiej podstronie zobaczysz filmik i screeny z opisanymi nowościami.