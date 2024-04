Gigantyczne wydarzenie dla fanów modów w Wiedźminie 3. Czekaliśmy na to 9 lat

Wiedźmin 3 to jedna z najlepszych gier wspierających mody, której potencjału do tej pory nie udało się nigdy wykrzesać. Wszystko przez to, że CD Projekt RED nie zdecydowało się na wydanie zestawu REDkit. W końcu się to zmieniło!

Wiedźmin 3 z oficjalnym REDKit już teraz!

To wielka niespodzianka, bo w zasadzie nie dostawaliśmy wcześniej żadnych sygnałów, że coś takiego się szykuje. A mówimy o naprawdę sporym wydarzeniu, bowiem narzędzia REDkit mogą umożliwić tworzenie jeszcze bardziej rozbudowanych modyfikacji, które kompletnie odmienią oblicze gry. Wydany do tej pory MODKit również pozwalał na modyfikowanie zawartości, ale bez dodawania większych nowości.

CD Projekt RED dumnie ogłasza, iż do końca kwietnia przeprowadza beta testy REDkita. Narzędzia dostępne są dla wszystkich zainteresowanych posiadaczy wersji gry na Steam. Do działania wymagana zainstalowanych plików z grą oraz uzyskania dostępu do oprogramowania. O dostęp poprosimy dzięki linkowi poniżej. Warto pamiętać, że CDPR oferuje dostęp falami, także jeśli nie dostaniecie się teraz, istnieje spora szansa, że możliwość testowania narzędzia uzyskanie później.

The Witcher 3 REDkit jest kompleksowym narzędziem modderskim do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon nad którym obecnie pracujemy. Bazuje on na tych samych narzędziach, których nasi deweloperzy używali do stworzenia gry i pozwala na niemal nieograniczoną swobodę w modowaniu. Premierę REDkita planujemy później w tym roku i będzie on dostępny za darmo dla każdego posiadacza gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PC. – tłumaczą deweloperzy

Znaczy, że jeśli niektóre mody zachwycały wcześniej, to teraz skala będzie nieporównywalna. Moderzy będą mogli tworzyć nowe questy, linie fabularne, postacie, a nawet całe krainy, kompletnie odmieniając kultową już grę.

Źródło: Steam