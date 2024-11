Epicki mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon już jest! Pobierz HD Reworked Project NextGen Edition za darmo

Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowym modem. Grafika przyszłości?

Mody do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon potrafią trzymać poziom. Zwłaszcza, jeżeli mowa o dodatkach mających na celu poprawę grafiki. A tak się składa, że właśnie zadebiutował bodaj najbardziej wyczekiwany graficzny overhaul polskiej produkcji, czyli The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition. Jakie zmiany wprowadza modyfikacja? Lista jest spora, a oto kilka przykładów:

Bardzo wysokiej jakości, szczegółowe tekstury zgodne z historią (wiele z nich przerobiono na rozdzielczość 4K)

Wprowadzono mapowanie rzeźby terenu na wielu powierzchniach, dzięki czemu wyglądają teraz znacznie bardziej realistycznie i trójwymiarowo

Wysokiej jakości, gładkie i bardziej szczegółowe modele

Lepsze LOD obiektów (poziom szczegółów modeli widocznych z daleka) i zwiększona odległość rysowania dla wielu obiektów

Specjalnie dostosowane materiały i shadery dla wszystkich przerobionych zasobów, które nadają obiektom i powierzchniom bardziej realistyczny wygląd

Wszystko zgodne z oryginalną wizją artystyczną studia CD Projekt RED dotyczącą Wiedźmina 3

A jak to wszystko wygląda w akcji? O wielkości i jakości moda możecie przekonać się za sprawą poniższego wideo:

Zobacz też: Odpaliłem STALKER 2 na epickich ustawieniach. Mam najlepszy sposób na granie w ten hit

I teraz najważniejsze. Mod jest dostępny do pobrania za darmo, dzięki czemu bez opłat poprawicie grafikę w ukochanym RPG znad Wisły. Jeżeli chcecie go pobrać i zainstalować, to wystarczy skorzystać z poniższego linku:

Plik jest potężny i waży ponad 12 gigabajtów. Jest to oczywiście zrozumiałe z uwagi na ogrom zmian i nowej jakości tekstur wprowadzanych do produkcji. Jeżeli jednak poza zmianami graficznymi interesuje was np. zestaw nowych zadań, to skorzystajcie z naszej listy darmowych questów do Wiedźmina 3.

Źródło: wccftech.com