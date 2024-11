Odpaliłem STALKER 2 na epickich ustawieniach. Mam najlepszy sposób na granie w ten hit

Mój komputer nie jest maszyną z najwyższej półki, a STALKER 2 cierpi na problemy związane z optymalizacją. Mimo to udało mi się uruchomić grę na maksymalnych ustawieniach graficznych. W jaki sposób? To możliwe, choć wykorzystałem trik, który nie spodoba się najbardziej konserwatywnym miłośnikom grania na PC…

STALKER 2 nie wybacza – nawet mojemu PC

Jeżeli czytaliście naszą recenzję gry STALKER 2 to wiecie, że gra ma spore problemy na kilku polach, między innymi tym związanym z wydajnością. Gra tuż przed premierą otrzymała nowe, podwyższone wymagania sprzętowe, a bez mocnej maszyny nie ma co do niej podchodzić. Ba, nawet posiadacze topowego RTX 4090 narzekają, że w niektórych sytuacjach przy rozdzielczości 4K gra gubi klatki, a oni muszą posiłkować się zmniejszaniem niektórych parametrów czy ustawianiem suwaków na “wydajność”, zamiast “jakość”. To niedopuszczalne, prawda?

Tytuł nie wybacza, a jeszcze gorzej jest, gdy próbujecie uruchomić go na kilkuletniej maszynie. Ja na długo przed premierą zastanawiałem się, co z tym fantem zrobić. Mój sprzęt nie spełnia zalecanych wymagań, a na konsoli w FPS-y grać nie cierpię. Pozostawało mi trzymać kciuki za pojawienie się gry w GeForce NOW — usłudze grania w chmurze, z której zacząłem korzystać jeszcze w ubiegłym roku. Moje marzenia zostały spełnione, a nowe dzieło ukraińskich deweloperów stało się dostępne “w chmurze”.

To najlepszy sposób na odpalenie tej gry na PC

Z chmurą polubiłem się jeszcze w wakacje 2023 roku, kiedy to zacząłem w ten sposób zagrywać się w rodzimego Cyberpunka 2077 na maksymalnych ustawieniach. Później było coraz lepiej, bo w tym roku NVIDIA otworzyła serwer w Warszawie, a ja przygotowałem dla was test nowego wcielenia clodu gamingu w naszym kraju. Bez względu na to, pozostawałem aktywnym uczestnikiem programu Ultimate, który pozwala mi odpalać gry na maszynie z RTX 4080 oraz streamować je na mój ekran w rozdzielczość do 4K – ja akurat korzystam z 1440p.

I od wczoraj wiem, że to obecnie najlepszy sposób na granie w STALKERa 2, jeżeli wasza maszyna nie jest topową konfiguracją z mocnym 4080 lub 4090 na pokładzie. A doskonale wiemy, że większość graczy może o takim sprzęcie jedynie pomarzyć. W tym i ja, bo upgrade’u wciąż nie dokonałem, a do Zony udałem się w wysokiej rozdzielczości na epickich ustawieniach graficznych. Jak to działa?

Wybitnie dobrze – zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy, jakich doświadczali inni gracze. Tytuł dobrze dogaduje się z settingiem maszyny GeForce NOW, pozwala zachować płynną rozgrywkę i ponad 60 klatek na sekundę. Nadal zdarzają się chrupnięcia, ale to już pozostaje kwestią kilku brakujących łatek. Nie ma natomiast mowy o “duszeniu się” sprzętu, czy innych spadkach płynności. Z obrazem bywa różnie — czasami chmura się krztusi, co zapewne wynika z dużego zainteresowania grą. Ostatecznie śmiało przyznaję, że 90% czasu gry nie narzekałem na żadne problemy.

Dobra alternatywa i nie tylko

Wniosek jest jeden. Jeżeli wasz PC nie dostarcza wam komfortowych wrażeń podczas zabawy w STALKER 2, to chmura jest dobrą alternatywą. Nie wiąże się z kompromisami, bo wariant Ultimate umożliwi odpalenie gry na wymaksowanych ustawieniach. Środkowy abonament (Wydajność) też da radę. Słowem, nie musicie bać się wymagań najnowszego dzieła GSC Game World. W razie czego macie plan B w postaci chmury, która stanęła na wysokości zadania. Jest naprawdę dobrze!

