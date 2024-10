Cena nowego LEGO Harry Potter Collection za wysoka? Te gry możesz mieć za 12 zł

W październiku na Steam pojawiła się nowość dla fanów kwadratowych klimatów. To kolekcja LEGO Harry Potter, za którą płacimy 168 zł. To stare gry, które teraz wydano z poprawioną grafiką. Lecz uważam, że lepiej wydać 12 zł na starsze wydania, bo i tak niemal się nie zestarzały.

Niedawno publikowaliśmy dla Was artykuł “25 gier LEGO na Steam do 280 zł taniej. Ceny już od 4 zł z groszami“. Seria cieszy się ogromną popularnością, a teraz czekamy na najnowsze LEGO Horizon Adventures. Premiera już 14 listopada, więc już bardzo blisko. Tymczasem na Steam mieliśmy premierę LEGO Harry Potter Collection, które 8 października wskoczyło na platformę Valve w cenie 168 zł. Jak za dwa odgrzane kotlety to spora sumka, zwłaszcza że oryginalne gry sprzed lat nadal trzymają się dobrze i kosztują kilka złotych.

LEGO Harry Potter Collection zawiera dwa tytuły: LEGO Harry Potter: Lata 1-4 oraz LEGO Harry Potter: Lata 5-7. Są one poprawione graficznie. Komu na tym nie zależy, pierwszy oryginalny tytuł kupi za 4,25 zł, a drugi za 7,41 zł. Łącznie to 11,66 zł. Ale jeśli koniecznie chcecie sięgnąć po remastery, też nie musicie za nie płacić 168 zł. W promocji kupimy kolekcję za 130 zł z groszami.

Jeśli więc nie ograliście kolekcji z Harrym Potterem, możecie sobie sprawić klucze na Steam z Instant Gaming, zapłacić np. przez BLIK i cieszyć się graniem. Przy okazji podajemy jeszcze raz linki do wszystkich gier LEGO w promocyjnych cenach. Na Steam kosztują krocie, więc nie przepłacajcie i oszczędzajcie.

Gry LEGO na PC w promocji – klucze Steam

Źródło: Steam