Kolejna gigantyczna korporacja stawia na „monetyzację”. Nowe gry mają przynieść jeszcze więcej pieniędzy

W sieci pojawiło się nowe podsumowanie finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Na forum ResetEra znaleźć można najciekawsze kąski związane z kondycją finansową producenta i wydawcy, a także potencjalne plany na przyszłość. Zaskoczenia nie ma – firma stawia w tym roku na Mortal Kombat 1 i Hogwarts Legacy, które sprzedają się dosłownie jak ciepłe bułeczki.

Warner Bros. Games chce zarabiać więcej

Zachęca to wydawcę to prób dalszego pozyskiwania finansów z portfeli graczy. Chodzi tu o nim innego jak o „monetyzację”, w którą zwrotu mamy się spodziewać. Niestety, większość graczy nie będzie tym pocieszona, bo firma w kolejnych latach zamierza wyposażać sobie gry w dodatkowe opcje dostępne za realnymi pieniędzmi. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale wydaje mi się, że WB pomysł ten spodobał się m.in. przy okazji oferowania płatnych fatality.

Ostatecznie chcemy zwiększyć zaangażowanie i monetyzację w dłuższych cyklach i na wyższych poziomach. Wprowadziliśmy już konkretne rozwiązania. Jesteśmy obecnie w fazie skalowania i widzimy znaczące możliwości generowania większych przychodów po zakupie [gry]. – informował przedstawiciel Warner Bros.

Nie ma w tym nic zaskakującego, skoro nowe gry Warner Bros. aż same proszą się o przekształcenie w gry-usługi. To coraz popularniejszy model wydawniczy, wedle którego produkcje mają żyć przez wiele lat i być stale rozwijane (przez dewelopera i społeczność), stawiając na znajdowanie dodatkowych źródeł dochodu.

Warner Bros. Games to dział firmy, który pnie się w górę. Hogwarts Legacy nadal pozostaje najlepiej sprzedającą się ich grą. Niestety, nie pochwalono się konkretnymi danymi sprzedażowymi, ale w świecie produkcji gracze spędzili ponad 700 mln godzin.

Mortal Kombat 1 również sprzedaje się świetnie – od września do podsumowania finansowego sprzedano go w liczbie około 3 mln egzemplarzy. Oznacza to, że stanowi lwią część dochodu za miniony kwartał.

WB Games może pochwalić się pozyskiwaniem dla całego giganta branży setek milionów dolarów, co jedynie zachęca firmę do dalszej ekspansji w tym kierunku. Jak dla mnie – bomba, bo dysponują mnóstwem genialnym marek, które aż proszą się o gry wideo. Oczywiście stawianie na gry-usługi to inna kwestia, ale dobre wykonanie niemal gwarantuje, że i gracze nie powinni się martwić.