Oryginalne Until Dawn wycofane ze sprzedaży. Sony oferuje tylko drogi remake

Wygląda na to, że oryginalne Until Dawn zostało wycofane ze sprzedaży, a przynajmniej na ten moment. Sony zamierza sprzedawać tylko remake?

W tym roku zadebiutuje remake uwielbianego przez fanów horrorów dzieła studia Supermassive Games. Co prawda odpowiada za niego już inne studio, ale jednak zmieniło się całkiem sporo pod kątem oprawy. Dla wielu graczy to i tak nieco niepotrzebne wydanie – w końcu oryginał i tak prezentuje się nieźle, a do tego działa w 60 fpsach. Choć może powinienem napisać to w czasie przeszłym…

Until Dawn już nie kupicie

Sytuacja jednak nagle się zmieniła, gdy także i w polskim PlayStation Store oryginalne Until Dawn z 2015 roku zniknęło ze sprzedaży. Jeśli tylko udacie się obecnie na kartę produkcji, znajdziecie wiadomość “niedostępne do zakupu”. Sytuacja jest o tyle dziwna, że firma nie mówiła, iż wycofa oryginał, oferując graczom jedynie dostęp do remake’u.

Co ciekawe, w Until Dawn sprzed lat nadal da się grać, ale tylko, jeśli ktoś posiada już tę grę. W wypadku osób z PS Plus, które przypisały ją do konta, nadal mogą ją pobierać i w nią grać, to samo tyczy się tych graczy, którzy wydali pieniądze na tytuł. Jeśli jednak ktoś, kto wcześniej nie miał do czynienia z tą przygodą grozy, chciałby ją kupić, już nie może tego zrobić. To o tyle złe wieści, że remake oficjalnie wyceniono na 299 złotych. Jak na remake, który nie ingeruje za bardzo w samą rozgrywkę – to bardzo dużo.

Czy więc Sony po prostu chce przepchnąć graczom droższą wersję gry i na tym koniec? Być może, ale niekoniecznie. Tytuł już wcześniej wycofano z innych krajów, choć zdarzało się to wielokrotnie w ciągu ostatnich lat. Gra dosłownie znikała i się pojawiała, co było dość znanym bugiem. W sieci da się znaleźć informacje o tym, że tytuł był usuwany nawet dwa lata temu, a potem wracał. Sam, gdy chciałem go kupić kilka miesięcy temu, również znalazłem wiadomość, że jest “niedostępny do zakupu”. Tym razem jednak nie wiemy, czy to faktycznie celowe działanie, czy znów pojawił się znany problem.

Źródło: PS Store + Reddit